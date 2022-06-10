لهذا السبب.. ريال مدريد لا يتعجل التعاقد مع بديل كريم بنزيما

لم يعد تعاقد ريال مدريد مع مهاجم صريح يساند النجم كريم بنزيما ويصبح خليفة له أولوية بعد رفض كيليان مبابي الانتقال للنادي الملكي في اللحظة الأخيرة، وتجديد عقده مع ناديه باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة ”ماركا“ المقربة من ريال مدريد إنه لم يعد الجدل حول احتمال التعاقد مع مهاجم في ريال مدريد أولوية، لكن هذا لا يعني أن الباب مغلق بشكل دائم خاصة أن فترة الانتقالات الصيفية لم تبدأ بعد.

وما هو واضح في ريال مدريد أنه لن يتعاقد مع مهاجم إذا لم يكن هناك لاعب يلبي التوقعات، وقد اتفق بطل أوروبا على كل شيء مع مبابي رغم أن النرويجي إرلينغ هالاند كان اللاعب الأقرب للانضمام للنادي، لكن الرهان على الفرنسي أوقف كل شيء.

ألا يوجد مهاجمون يمكنهم خلافة بنزيما؟

بالطبع يوجد، لكن ريال مدريد ليس مستعدًا للشروع في مغامرة إذا لم يقتنع بهذا الخيار، وهو ما يحدث بعد تحليل الوضع والظروف المختلفة الموجودة.

وعلى رأس هذه الصعوبات الأماكن غير التابعة للاتحاد الأوروبي، وهو أمر لا يبدو له أي حل حتى عام 2023. وقد انهار خيار البرازيلي غابرييل جيسوس، المفضل لدى المدير الفني كارلو أنشيلوتي، لهذا السبب. بالإضافة إلى الأوروغواياني داروين نونيز، الذي على وشك التوقيع لليفربول ونفس الشيء يحدث مع المواهب الشابة التي ظهرت في البرازيل والأرجنتين في الأشهر الأخيرة، فالباب مغلق تماما حاليا.

الانتظار هو السبيل

الخيار الذي يكتسب القوة والسائد اليوم هو الانتظار. الفكرة هي أن تبدأ فترة الإعداد للموسم وأن تكون على دراية بالتحركات التي قد يجلبها سوق الانتقالات، وحتى التفكير في انتقال أو عملية قصيرة الأجل. يجب أن يكون المهاجم الصريح المحتمل مكملا لبنزيما، وليس بديلاً أبدًا؛ لأنهم في الوقت الحالي لا يرون هذا اللاعب في أي مكان، باستثناء هالاند الذي وقع مؤخرًا لمانشستر سيتي.

ويتوقع قادة ريال مدريد بقاء بنزيما عامين آخرين على أعلى مستوى، لكن من الصحيح أيضًا أنهم واضحون في أن الحفاظ على المستوى البدني واللعب الذي ظهر هذا الموسم لن يكون سهلاً، بل وأكثر من ذلك خاصة مع إقامة كأس العالم منتصف الموسم الحالي.

في الوقت الحالي، أوقف قادة ريال مدريد أي تحرك حول خوانمي لاتاسا مهاجم الفريق الثاني (كاستيا)، حيث حاول رايو فايكانو التفاوض مع ريال مدريد بشأن لاتاسا، لكن كل شيء توقف، حتى أن فريق الشباب تلقى عرضا من نادٍ أجنبي، لكن خياراته في أن يصبح لاعبًا في الفريق الأول تزداد مع مرور الأيام، مع استمرار عقده حتى عام 2024.

كما أن بورخا مايورال سيعود بمجرد انتهاء رحلته بين روما وخيتافي، لكن كل شيء يشير إلى أنه سيظهر مرة أخرى في صفقة ما.

وفي الوقت ذاته يستمع الصربي لوكا يوفيتش وماريانو دياز إلى المقترحات ويبحثان عن ناد. أما بنزيما ورودريغو وفينيسيوس وإيدن هازارد وماركو أسينسيو (سيتم تحديد مستقبله لاحقًا) هم المهاجمون الآخرون أو على الأقل أولئك الذين يمتلكهم أنشيلوتي، الذين، كما قال: ”سنبتكر شيئًا ما“، مثل اللعب مع اثنين من المهاجمين أو استغلال أكثر من مهاجم في مراكز الأجنحة.

هل ظلم الحكومة؟🧐

نصيب #بنزيما من أبرز حفلات الجوائز لعام 2021 😕 لم يتواجد ضمن 👇

قائمة #اليويفا لأفضل 10 لاعبين في أوروبا

المرشحين لجائزة أفضل مهاجم من اليويفا

الثلاثي المرشح لجائزة #الكرة_الذهبية

الثلاثي المرشح لجائزة #TheBest من #الفيفا

تشكيل الفيفا للأفضل في 2021#إرم_سبورت pic.twitter.com/dGqgfjOhv8 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 17, 2022

شروط كأس العالم

يفتح كأس العالم الذي يقام في منتصف الخريف آمالا جديدة في سوق الانتقالات. وسيتوقف نشاط الأندية في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ولن يعود حتى عيد الميلاد الذي يتزامن عمليا مع افتتاح فترة الانتقالات الشتوية. هذا يعني أن الخطأ أو الغياب في بداية الموسم سيكون له تأثير أقل حيث تم تقليل عدد المباريات.

دائمًا ما يجلب كأس العالم ظهور لاعبين غير معروفين لعامة الناس، ولكن ليس لمديري الرياضة الذين يتم استخدام كأس العالم بالنسبة لهم كحجة من خلال ما يشيرون إليه في تقاريرهم. حتى في نهاية الموعد في قطر، كان من الممكن حل مشكلة جوازات السفر، مما سيفتح مجال الانتقال المحتمل للاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي.

وهناك اسم يحظى باهتمام هو البرازيلي إندريك مهاجم بالميراس الذي يتبقى في عقده مع ناديه عامان قبل الانتقال للعب في أوروبا.

ويستمر تطور اللاعب البالغ عمره 27 عاما وريال مدريد لا يغمض عينيه عنه. على الأقل، يساعد وجود هالاند في سيتي تعاقد ريال مدريد معه، حيث كان وكيل أعماله وعائلته واضحين في أن المهاجم النرويجي أغلق باب الوصول إلى سيتي أمام الموهبة الشابة.