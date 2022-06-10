رسميًا: الفيفا يرفض شكوى تشيلي بشأن كاستيلو ويتيح للإكوادور المشاركة في كأس العالم 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة أن الإكوادور ستلعب في نهائيات كأس العالم 2022 بعد أن رفض الفيفا مزاعم تشيلي بأن الإكوادور دفعت بلاعب غير مؤهل ”بايرون كاستيلو“ للمشاركة في التصفيات.

وطلب الاتحاد التشيلي لكرة القدم من الاتحاد الدولي (الفيفا) الشهر الماضي البت في أهلية لاعب إكوادوري، زاعما أنه استخدم جواز سفر وشهادة ميلاد مزيفين مما يثير الشكوك حول مشاركة الإكوادور في كأس العالم هذا العام.

وقال الفيفا في بيان ”بعد مراجعة موقف جميع الأطراف المعنية والنظر في جميع الوثائق، قررت لجنة الانضباط بالفيفا إنهاء جميع الإجراءات التي بدأت ضد الاتحاد الأكوادوري لكرة القدم“.

وأضاف: ”القرار الحالي يقبل الطعن أمام لجنة الاستئناف التابعة للفيفا“.

والإكوادور واحدة من أربع دول في أمريكا الجنوبية تأهلت حتى الآن بطريقة مباشرة إلى كأس العالم في قطر برفقة البرازيل والأرجنتين وأوروجواي.

وتخوض بيرو صاحبة المركز الخامس الملحق العالمي الأسبوع المقبل.

يذكر أن تشيلي قالت في وقت سابق إنها تملك دليلا على أن بايرون كاستيلو ظهير فريق برشلونة جواياكيل ولد في توماكو بكولومبيا عام 1995 وليس في مدينة جنرال بياميل بلاياس الإكوادورية عام 1998 كما ورد في أوراقه الرسمية.

وتُظهر الوثائق بالطلب المقدم إلى الفيفا شهادات ميلاده ”المزورة“ بجانب تحقيق إكوادوري داخلي يعترف بوجود تناقضات في وثائقه.

وثائق جديدة قد تطيح بمنتخب الإكوادور من كأس العالم https://t.co/QVABEsS4GS pic.twitter.com/Wac0twUXGt — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 8, 2022

وبعد شهر ، تمكنت ”ماركا“ من الوصول إلى وثائق أصلية جديدة من شأنها أن تكون أفضل دليل للتحقق من أن اللاعب كولومبي حقًا، والفيفا يملكها بالفعل في حوزته.

وعقد محامي تشيلي، إدواردو كارليتسو، مؤتمرا صحفيا لوسائل الإعلام يوم الثلاثاء الماضي لتقديم نتائج التحقيقات الجديدة. من بينها، اثنان يبرزان: شهادة التعميد وتقرير التسجيل الصحي لبايرون كاستيلو.

وبتاريخ 1 يونيو/حزيران 2022، تشير شهادة الميلاد إلى أن اللاعب قد تم تعميده في 25 ديسمبر/كانون الأول 1996 في أبرشية توماكو (نارينيو، كولومبيا). بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الوثيقة المذكورة مراسم التعميد التي تم الاحتفال بها في الأبرشية المذكورة.

الوثيقة الثانية ذات الصلة تتوافق مع تسجيل بايرون كاستيلو في الصحة العامة الكولومبية، هذه الوثيقة الرسمية التي تُظهرها ”ماركا“ حصريًا تنبثق من المعلومات التالية: أن بايرون كاستيلو ضمن ”قاعدة بيانات المنتسبين إلى نظام الضمان الاجتماعي في الصحة“ داخل قسم نارينيو، في بلدية توماكو.

ووفقًا لدفاع تشيلي، فإن اللاعب الدولي حاليًا مع الإكوادور ”يتمتع بالمزايا والضمانات لكونه مواطنًا كولومبيًا“.

وخاض كاستيلو ثماني مباريات من إجمالي 18 بالتصفيات مع الإكوادور وحصد خلالها الفريق 14 من 26 نقطة.