دوري الأمم الأوروبية.. منتخب البرتغال يهزم التشيك.. وفوز صعب لإسبانيا على سويسرا

تغلب المنتخب البرتغالي 2/0 على ضيفه منتخب التشيك اليوم الخميس في الجولة الثالثة من المجموعة A2 في دوري الأمم الأوروبية على ملعب خوسيه الفالادي، في الوقت الذي فاز فيه منتخب إسبانيا 1/0 على سويسرا.

ووضع جواو كانسيلو منتخب البرتغال في المقدمة بهدف في الدقيقة 33 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من برناردو سيلفا.

وأنهى منتخب البرتغال الشوط الأول متقدما 2/0 بعدما سجل له غونزالو غويديس هدفا في الدقيقة 38 بتسديدة أرضية من داخل المنطقة أيضا وبعد تمريرة من برناردو سيلفا.

وحقق منتخب البرتغال الفوز الثاني مقابل تعادل ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، متقدما بنقطتين عن منتخب إسبانيا الذي حصد 5 نقاط، مقابل 4 نقاط لمنتخب التشيك، ولا يملك منتخب سويسرا أي نقطة.

وهذه رابع مواجهة بين البرتغال والتشيك، حيث حقق منتخب البرتغال الفوز ثلاث مرات وفاز منتخب التشيك مرة وحيدة.

ومن المقرر أن يلعب منتخب البرتغال مع سويسرا يوم الأحد 12 يونيو في الجولة الرابعة قبل أن يواجه التشيك وإسبانيا في آخر جولتين في سبتمبر المقبل.

وافتتح منتخب البرتغال مشواره في النسخة الحالية بالتعادل 1/1 مع إسبانيا قبل الفوز 4/0 على سويسرا. وحقق منتخب البرتغال لقب النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية (موسم 2018/2019) بعدما تغلب 1/0 على هولندا في المباراة النهائية.

وتأهل منتخب البرتغال إلى كأس العالم 2022 وسيشارك في المجموعة الثامنة إلى جانب غانا وأوروغواي وكوريا الجنوبية.

فوز إسبانيا

وحقق منتخب إسبانيا فوزه الأول في النسخة الحالية من دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز 1/0 على منتخب سويسرا، على ملعب جنيف.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة بتوقيع باولو سارابيا في الدقيقة 13 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وهذه تاسع مواجهة رسمية بين إسبانيا وسويسرا، حيث حقق المنتخب الإسباني الفوز 5 مرات، وفاز منتخب سويسرا مرة وحيدة، وتعادلا ثلاث مرات (فاز منتخب إسبانيا في واحدة منها بركلات الترجيح).

وافتتح منتخب إسبانيا مشواره بالتعادل 1/1 مع البرتغال قبل أن يتعادل مجددا مع منتخب التشيك بنتيجة 2/2.

ومن المقرر أن يلعب منتخب إسبانيا مع التشيك يوم الأحد 12 يونيو في الجولة الرابعة ثم مع سويسرا والبرتغال في سبتمبر.

وتأهل منتخب إسبانيا إلى نهائيات كأس العالم 2022 حيث سيشارك في المجموعة الخامسة إلى جانب ألمانيا واليابان، والفائز من ملحق الكونكاكاف – أوقيانوسيا.