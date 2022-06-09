ما أسباب عودة التوتر بين ريال مدريد وجاره أتلتيكو بعد سنوات من الاحترام المتبادل؟

توترت العلاقة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد خلال الأشهر الأخيرة رغم الاحترام المتبادل بين الطرفين في السنوات الأخيرة خاصة فيما يتعلق بلاعبي الفريقين.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن كل شيء بدأ بمشاكل من أتلتيكو في فالديبيباس (المقر التدريبي لريال مدريد) مع توجيه الإهانات للاعبي ريال مدريد، وهذا سيجبر فريق أتلتيكو على خوض مباراة خلف أبواب مغلقة في دوري الشباب.

ثم كانت هناك، كما لاحظ الفريق الملكي، عروض مختلفة تلقاها لاعبون من أكاديمية شباب ريال مدريد للانتقال إلى فريق أتلتيكو.

واعتاد بعضهم على شرط التجديد والبعض الآخر تم إطلاعهم على المحادثات التي انتهت بالفعل. فاجأت هذه العروض النادي الملكي؛ لأن الاتفاقية كانت سارية لبعض الوقت وكان يتم احترامها بين الجارين.

لفت انتباه القادة في ريال مدريد إلى ما حدث والآن الأمر متروك لهم للمضي قدمًا في ميثاق عدم الاعتداء بين الناديين أو على العكس من ذلك، نقض الاتفاقية والعودة إلى الماضي الذي كان اللاعبون الشباب هدفًا له.

كانت آخر صفقة كبيرة بين الناديين هي انتقال ماركوس يورينتي إلى أتلتيكو من سانتياغو برنابيو في صيف 2019. ومن الشائع بالنسبة للاعبين من أكاديمية النادي الذين يتلقون خطاب الاستغناء الانضمام للمنافس. وكان من بين هؤلاء الشباب بابلو باريوس، الذي تلقى في صيف 2017 خطاب الاستغناء من ريال مدريد.

ولا يمكن إغفال قضية الممر الشرفي الذي رفض أتلتيكو إقامته للاعبي ريال مدريد بعد التتويج بالليغا، إذ إنه بمجرد إعلان ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني، بدا التوتر على أتلتيكو، وتأكد تغير العلاقة بين الناديين في الأشهر الأخيرة. صحيح أن العلاقة لا تزال ودية، لكن التفاهم بين الفريقين كانت له لحظات أفضل.

ونقلت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية حينذاك تصريحات عن مسؤولين من أتلتيكو قالوا فيها ”يريد البعض تحويل بادرة تقدير للبطل إلى ضريبة عامة يجب على منافسيهم دفعها، مع إشباعهم برائحة الإذلال. تحت أي مفهوم. هل يجب على أتلتيكو مدريد أن يتعاون في محاولة السخرية هذه حيث تُنسى القيم الحقيقية للرياضة تمامًا ويتم تشجيع التوتر والمواجهة بين الجماهير“.

ويشرح أتلتيكو الأسباب ”لقد شاركنا في العديد من المواقف المماثلة في السنوات الأخيرة بعد فوزنا بألقاب مختلفة، بما في ذلك لقبان للدوري، وفي بعض المناسبات كان هناك نوع من الإشادة من قبل الفريق المنافس بفريقنا البطل وفي حالات أخرى لا، ولكن لم يولد مثل هذا التوقع أو الجدل المبالغ فيه والمصطنع، مثل ذلك الذي نشهده في الأسابيع الأخيرة.

”أتليتكو هو بطل الدوري الأخير. هل يتذكر أي شخص أي جدل حول ما إذا كان يجب أن يحصل على ممر من منافسه الأول بعد الفوز باللقب؟ لا، لأنه لم يكن هناك نقاش. في المباراة الأولى هذا الموسم، قرر سيلتا فيغو عدم اتخاذ ممر وكان قرارًا صحيحًا؛ لأنها إشارات يجب القيام بها ليحييها الجمهور، وبالتالي فمن المنطقي تمامًا أن يتم عرضها أمام جماهير البطل. ما خلق التوتر. وفي أول مباراة على أرضنا هذا الموسم في الليغا استقبلنا لاعبو إلتشي بممر شرفي بطبيعة الحال، بالامتنان ودون أي مطالب منا“.