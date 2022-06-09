رسميًا: الإيطالي غينارو غاتوزو مدربا لنادي فالنسيا الإسباني

أعلن نادي فالنسيا الإسباني تعيين الإيطالي غينارو غاتوزو مدربا جديدا لفريقه بناء على عقد لمدة عامين، بعد الانفصال عن سلفه خوسيه بوردالاس في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتولى غاتوزو لاعب وسط ميلان ومنتخب إيطاليا السابق تدريب نابولي الإيطالي ما بين 2019 و2021 وقاده للفوز بكأس إيطاليا.

وقدم النادي غاتوزو في فيديو قال فيه المدرب الإيطالي إنه يُكنّ احترامًا لتاريخ فالنسيا، وقال فيه: ”كرة القدم بالنسبة لي هي الشغف واحترام اللعبة وحب الكرة، أعرف معنى الخوف من فالنسيا، لقد شاهدت فرقًا كبيرة تسقط في هذا الملعب الذي سيكمل هذا الموسم 100 عام، دعونا نعيش شغف فالنسيا هذا الموسم“.

وكانت إدارة النادي قد أتمت اتفاقها مع صاحب الـ44 عامًا، الأسبوع الماضي، في اجتماع بين المدرب نفسه ووكيله، البرتغالي جورج مينديش، ورئيس النادي، بيتر ليم، في سنغافورة، وأبلغت مدرب الفريق السابق خوسيه بوردالاس بقرار إقالته.

وكان بوردالاس قد تولى مسؤولية الفريق قبل أكثر من عام قادمًا من خيتافي بعد عدم إكمال خابي جراثيا لمدته في قيادة فالنسيا موسم 2020-2021.

ورشح غاتوزو (44 عاما) لتولي تدريب فيورنتينا الإيطالي في الصيف الماضي، لكنه ترك الفريق قبل بداية مهمته رسميا دون ذكر أي أسباب للقرار.

واحتل فالنسيا المركز التاسع بين فرق الدوري الإسباني في نهاية الموسم الماضي، ولم يتأهل لأي بطولة أوروبية للموسم الثالث على التوالي.

وفي الشهر الماضي اضطُر فالنسيا لإقالة رئيسه السابق أنيل مورثي؛ بعدما تسبب تسريب تسجيلات صوتية ودفاع النادي عنه في البداية في تشويه سمعة وصورة النادي.

يذكر أن غاتوزو (44 عامًا) بدأ مسيرته كلاعب في نادي بيروجيا ومنه إلى رينجرز الاسكتلندي ثم عاد إلى إيطاليا في صفوف ساليرنتانا قبل أن ينتقل في 1999 إلى ميلان الذي لعب في صفوفه 13 موسمًا.

وتولى غاتوزو مسؤولية تدريب ميلان في الفترة بين 2017-2019، ونابولي من 2019 حتى 2021، وبعدها كاد يتولى مسؤولية فيورنتينا قبل أن يتم فسخ عقده قبل بدايته بأسبوعين، في يونيو من العام الماضي.