روديغر: الانتقال لريال مدريد أكبر خطوة في مسيرتي.. وعقلية الانتصار تناسب شخصيتي

قال الألماني أنطونيو روديغر في أول مقابلة حصرية عقب انضمامه إلى ريال مدريد إن عقلية الفوز لدى ريال مدريد تناسب شخصيته تماما، معتبرًا انضمامه لبطل أوروبا 14 مرة أكبر خطوة اتخذها في مسيرته.

وقال روديغر في مقابلة مع صحيفة ”ماركا“ الإسبانية خلال معسكر المنتخب الألماني في هيرتسوجيناوراخ، المدينة التي ولد فيها الأخوان داسلر وحيث ابتكرا اثنتين من أقوى وأقدم العلامات التجارية الرياضية في العالم (أديداس وبوما).

ويستعد روديغر لخوض مباريات دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده، بينما يحلم بظهوره الأول مع ريال مدريد، معتبرا أن ارتداء القميص الأبيض أكبر خطوة اتخذها في مسيرته.

وسيعرض ريال مدريد لاعبه الجديد القادم من تشيلسي الإنجليزي في صفقة مجانية أمام الجماهير في الـ20 من يونيو/حزيران الحالي. ويبدو روديغر متحمسا للغاية لهذه اللحظة التي سيرتدي فيها قميصه الجديد.

وفي أول سؤال بشأن شعوره بعد الانضمام إلى ريال مدريد قال الدولي الألماني ”أنا فخور جدًّا وفي هذه اللحظة ما زلت لا أدرك معنى كل هذا، لأنني لم أذهب إلى مدريد بعد. سأذهب مع عائلتي بأكملها بمجرد انتهاء هذا المعسكر مع ألمانيا، وبعد ذلك أعتقد أنني سأدرك حقًّا ما يعنيه الانتقال لريال مدريد.

”أعتقد أنه في كرة القدم وفي الحياة هناك فصول وهذا فصل جديد بالنسبة لي. من الواضح أن هذا الفصل الجديد مهم جدًّا ، إنها خطوة كبيرة بالنسبة لي. ربما تكون الأبرز والأهم والأكبر في حياتي المهنية بأكملها“.

وأوضح روديغر أن ريال مدريد تفاوض معه في البداية في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين وقد وافق على الفور نظرًا لأنه ”ناد لا يمكن رفضه“.

أهمية أنشيلوتي

وتابع الدولي الألماني ”كانت المرة الأولى لي في سانتياغو برنابيو عندما سجلت مع تشيلسي. وقبل يوم واحد ذهبنا إلى الملعب لرؤيته. تدرك أنه مكان خاص وأنك تريد أن تلعب مثل هذه المباريات وفي هذه النوعية من الملاعب. ليس فقط ضد مدريد، أنت تريد أن تكون هناك أيضًا. لسوء الحظ ، لم تسر الأمور في ذلك اليوم كما أردنا ثم أصبحوا أبطالا لأوروبا.. بعد تلك المباراة، قال (كارلو) أنشيلوتي للنادي ”يجب أن يكون لدينا روديغر في الفريق.

”الجميع يعلم من هو أنشيلوتي في عالم كرة القدم!. إنه مدرب كبير وقد أظهر ذلك مرة أخرى بالفوز بالدوري الإسباني ودوري الأبطال. لست بحاجة إلى الحديث عنه كثيرًا ولا يمكنني إلا أن أقول إنه لشرف كبير لي أن يحبني مدرب مثل أنشيلوتي. لقد رأيته منذ كنت طفلاً على شاشة التلفزيون. إنه لشرف كبير التدريب تحت قيادته.

”لقد أخبرني خلال محادثتي معه أن الجميع سعداء جدًا بتواجدي في ريال مدريد وهذا يجعلني سعيدًا جدًّا. من الواضح أن أنشيلوتي من الأشخاص الذين يجعلون ريال مدريد قويًّا للغاية، لكن ليس هو فقط. هناك كريم بنزيما وتوني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو … أخبرني أنهم جميعًا سعداء للغاية وهذا يجعلني أشعر بالفخر. وهذا يجعلني أرى أيضًا أنني أبليت بلاءً حسنًا في السنوات الثلاث الماضية، وهذا يمنحني الحافز لأقدم أفضل ما لدي في ريال مدريد“.

رسميًا: ريال مدريد يعلن تعاقده مع أنطونيو روديغر https://t.co/N47SbbMaqP pic.twitter.com/Qa4SVKhRZe — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 2, 2022

بعيدًا عن الملعب

عن حياته خارج الملعب قال روديغر ”أنا على عكس ما تراه في الملعب. أنا لا أرى نفسي نجما، أنا مجرد رجل عادي. أنا محظوظ لأنني أعيش حياة جيدة، لأنني ألعب لأندية كبيرة جدًّا ولهذا السبب أحب أن أعيد للناس الكثير مما يمنحونه لي. أحب المساعدة في المستشفيات. لقد نشأت في بيئة مختلفة عما يمكن أن أعيشه الآن. لم نكن أثرياء تمامًا، لكنني شعرت دائمًا بالثراء لأنني كنت مع عائلتي. بالنسبة لي الثروة الحقيقية هي الأسرة“.

ويعيش والدا روديغر في سيراليون حتى الآن بينما تعيش شقيقته في برلين، وسيصطحب معه إلى مدريد زوجته وطفليه.

وقال روديغر عن توقعاته في الحياة في مدريد ”أعتقد أنه سيكون لدينا طقس أفضل من لندن (يضحك). هناك أيضًا طعام جيد… أتطلع إلى الذهاب إلى المدينة. أعتقد أن الأمر أكثر ضجيجًا من المكان الذي أتيت منه، لكنني زرت إيطاليا بالفعل، لذا لن يكون هناك فرق كبير أيضًا.

ونفى روديغر تلقيه دروسًا في تعلم اللغة الإسبانية، مؤكدًا أنه بمجرد وصوله إلى إسبانيا سيبدأ في ذلك، مشيرًا إلى أنه يتحدث الإيطالية ويعتقد أن هذا سيجعل الأمر أسهل بالنسبة له لحين تعلم الإسبانية.