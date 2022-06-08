بوسكيتس لرئيس برشلونة: تحدث معي وجهًا لوجه وليس من خلال الصحافة

طالب قائد برشلونة الإسباني سيرجيو بوسكيتس، رئيس ناديه، جوان لابورتا، بالحديث ”وجهاً لوجه“ مع قادة الفريق، حيث بدا غاضبًا من الأخبار المنتشرة عبر وسائل الإعلام، مؤكدًا في الوقت ذاته بأن أحدًا من إدارة النادي الكتالوني لم يفاتحه في مسألة تخفيض راتبه بنسبة 50%.

وقال بوسكيتس، المتواجد مع منتخب إسبانيا في جنيف لمواجهة سويسرا في دوري الأمم الأوروبية، في رسالة مباشرة للنادي: ”لم يُعرض علي أي شيء، ولا نعلم شيئًا أكثر من الذي نسمعه من الصحفيين، الأمر لا يزعجني، وهو جزء من لعبتنا، ولكنني أعتقد أنه ليس القرار الأفضل أن يتم من خلال الصحافة، والأفضل أن يتم مباشرة، ووجهًا لوجه“.

وأضاف في تصريحات للصحفيين، اليوم الأربعاء: ”أنا مستعد دائمًا لمساعدة النادي، وإيجاد أفضل الحلول للجميع، ليس فقط على المستوى المادي، ولكن لأي مشكلة“.

وطالب صاحب الـ33 عامًا بعقد اجتماع مع إدارة النادي، للحديث حول هذه المسألة، وترك التصريحات عبر وسائل الإعلام.

كما ذكر لاعب الوسط المخضرم بأنه كان مثالًا يحتذى به طيلة مسيرته داخل النادي الكاتالوني، مطالبًا بمعاملته بالشكل اللائق.

وقال في هذا الصدد: ”كنت دائمًا هكذا، صعدت من ناشئي برشلونة، وخضت مباريات كثيرة، وكنت دائمًا على قدر المسؤولية، ولم أفتعل أي أزمات“.

وتابع: ”تركيزي الآن مع المنتخب، وتمت الكثير من الأمور، ولكن لم يحدث أي شيء (سواء التجديد أو خفض الراتب)، أنا هادئ، ولا أعلم ماذا سيبلغونني بعد الانتهاء من مباريات المنتخب والعودة من العطلة، وأتمنى أن يتم إبلاغي شخصيًا بأي أمر، وليس عبر أماكن أخرى، ولكنني مستعد دائمًا للمساعدة، وتقديم أفضل ما لدي“.