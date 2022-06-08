ماكرون: أتمنى أن يعود زين الدين زيدان لتدريب ناد فرنسي كبير

أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه تحدث إلى النجم الشاب كيليان مبابي وأقنعه بالبقاء في باريس سان جيرمان، لكنه نفى حديثه مع مواطنه الأسطورة زين الدين زيدان من أجل إقناعه بتدريب النادي الباريسي، لكنه أثنى على المدير الفني السابق لريال مدريد ورغبته بتدريب أحد الأندية الكبرى في البلاد.

وأعلن القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، الشهر الماضي، تمديد عقد مبابي مهاجم منتخب فرنسا حتى 2025.

وقال ماكرون في مقابلة مع محطة RMC Sport التلفزيونية : ”تمكنت من التحدث مع كيليان مبابي، لكنه اتخذ قراره بضمير، لقد أظهر ذلك، إنه ناضج جدًا، إنه يبني حياته المهنية والتزامه بالكثير من الشعور بالمسؤولية“.

وعن علاقته بزيدان الحائز على لقب كأس العالم مع فرنسا في 1998 قال الرئيس الفرنسي: ”لم أتحدث مع زين الدين زيدان، لكنني معجب به سواء كان لاعبًا أو مدربًا، ونريد حقًا في البطولة الفرنسية أن يكون لدينا رياضي ومدرب من هذه الموهبة الذي كان قادرًا على إعادة 3 كؤوس قارية نطمح إليها كثيرًا لأنديتنا.

”أتمنى أن يكون تأثير البطولة الفرنسية عظيمًا، وأن يعود لتدريب نادٍ فرنسي كبير، سيكون ذلك رائعًا، ومن واجبي أقول إن فرنسا دولة رياضية عظيمة خاصة في كرة القدم، وهناك جماهير كبيرة تحب هذه الرياضة، ومن المهم بالنسبة لنا أن يعود أفضل أبنائنا والذين تألقوا دوليًا““.

وقال فينسينت لابرون، رئيس رابطة كرة القدم للمحترفين: ”يجب أن نكون قادة كرة القدم الحديثة والمبتكرة، وألا نكون بأي حال من الأحوال قادة الفوضى والحرب في الملاعب“.

وفي الآونة الأخيرة، كانت الملاعب مسرحًا للكثير من العنف، حيث تعرض ديميتري باييه لاعب أولمبيك مرسيليا لمقذوفات من الجماهير في عدة مباريات بالدوري.

موندو ديبورتيفو: باريس سان جيرمان يغري زيدان بـ25 مليون يورو في الموسم https://t.co/KvDLLUkqe1 pic.twitter.com/8LM4bA0y0h — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 2, 2022

ومن المعروف أن الرئيس الفرنسي مشجع لنادي أولمبيك مرسيليا، وتحدث عن ناديه قائلًا: ”أنت تعرف دعمي.. قدّم مرسيليا موسمًا جيدًا على الرغم من أننا نعرف صعوبات البطولة التي كان علينا أن نعيشها، وأعتقد أنها صمدت بشكل جيد، وآمل بصدق أن تكون فترة الانتقالات المقبلة مثمرة بشكل جيد، من يدري، لقد ذكرت مدربين رائعين، قلوبهم في مرسيليا أيضًا… لنا الحق في الحلم!“.

وزار الرئيس الفرنسي، يوم الأربعاء، كليشي سو بوا (سين سان دينيس) للإعلان عن تمديد جواز السفر لطلاب المنح الدراسية، حوالي 800 ألف شاب إضافي مؤهلون الآن للحصول على هذا البدل البالغ 50 يورو للحصول على رخصة رياضية.

كما أنه اطمأن على خطة تطوير 5000 منشأة رياضية محلية أعلن عنها، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في ضوء استضافة باريس لأولمبياد 2024.