ريال مدريد يعلن رسميا تجديد عقد لوكا مودريتش حتى 2023

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، رسميا تجديد عقد الكرواتي لوكا مودريتش، يوم الأربعاء، حتى يونيو 2023.

وقال النادي في بيانه الرسمي ”وافق ريال مدريد ولوكا مودريتش على تمديد العقد، والذي سيجعل اللاعب مرتبطا بالنادي حتى الـ30 من يونيو 2023“.

وقدم مودريتش، موسما رائعا مع ريال مدريد، وحصد فيه لقب الدوري الإسباني، وأيضا لقب دوري أبطال أوروبا.

وكان سينتهي عقد لوكا مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الشهر الجاري.

مورديتش سبق أن صرح عن تجديد عقده لصحيفة ”ماركا“، قائلا ”أتمنى الاعتزال في مدريد، أشعر بأنني محبوب جدا في النادي والمدينة، آمل الاستمرار لسنوات أخرى وإنهاء مسيرتي هنا“.

وخاض صاحب الـ36 عاما، 45 مباراة خلال الموسم الحالي مع ريال مدريد سجل خلالها 3 أهداف وصنع 12.

مودريتش يرتدي قميص ريال مدريد منذ صيف 2012 قادما من صفوف توتنهام، وخاض 436 مباراة وسجل 31 هدفا وصنع 73.

وحقق الكرواتي مع الفريق الإسباني دوري أبطال أوروبا (5)، الدوري الإسباني (3)، كأس العالم للأندية (4) السوبر الإسباني (4) كأس السوبر الإسباني (1)، كأس السوبر الأوروبي (3).

في المقابل، يستعد ريال مدريد للإعلان عن صفقة تشواميني بعدما توصل إلى اتفاق شفهي مع موناكو وفقا لشبكة ”ذا أثليتك“، في صفقة قد تزيد قيمتها عن 100 مليون جنيه إسترليني.