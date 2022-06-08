ماركا: ريال مدريد لا يمكنه التعاقد مع لاعبين معينين قبل الميركاتو الشتوي

وجد ريال مدريد نفسه مع مشكلة يبدو أنها ليس لها حل في الوقت الحالي، حيث تسمح اللوائح بما يصل إلى ثلاثة لاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي بالمشاركة في أي مباراة.

وفي هذه اللحظة، ستكون هذه الأماكن لميليتاو وفينيسيوس جونيور ورودريغو، لكن صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أشارت إلى أن المشكلة تنبع من حقيقة أنه لا يبدو أن أياً من الثلاثة سيحصل على جنسية إسبانيا حتى ما قبل يناير/كانون الثاني المقبل، بالإضافة إلى ذلك، يجب إضافة أن المشكلة تؤثر أيضًا على الياباني تاكيفوسا كوبو والبرازيلي رينير جيسوس.

ويزيد هذا الوضع من تعقيد التعاقد مع مهاجم يمكن أن يكون بديلاً لكريم بنزيما خلال الموسم المقبل، حيث يقتصر البحث حاليا على اللاعبين الذين لديهم جواز سفر أوروبي، أي الذين لا يشغلون مكانًا كأجنبي ويمكن ضمهم دون أي مشكلة خلال الموسم.

وبالتالي فإن خيار البرازيلي غابرييل جيسوس لا يلبي هذا الشرط، إذ تم عرض العديد من الخيارات الأخرى، لكن هذا لا يتناسب مع الفلسفة التي وضعها ريال مدريد لمحاولة العثور على لاعب يساعد بنزيما خاصة بعد تفضيل الفرنسي كيليان مبابي البقاء في فريقه باريس سان جيرمان بدلا من الانتقال لريال مدريد.

وكان من الطبيعي أن يحصل فينيسيوس على جواز السفر الإسباني، حيث وصل المهاجم إلى إسبانيا في يوليو/تموز 2018 وبعد أربع سنوات، مع توفر المعايير اللازمة، كان يجب أن يحصل على جواز سفر إسبانيا، لكن يجب أن نتذكر أنه بعد عامين من الإقامة في إسبانيا، يمكن لمواطني بعض البلدان طلب الجنسية المزدوجة، وبعد بضعة أشهر، الحصول على الموافقة.

وكانت البرازيل واحدة من تلك البلدان، لكن المشاكل الناتجة عن وباء كوفيد-19 أجلت كل الملفات، لقد تراكمت ولم يكن من الممكن الموافقة على جميع الطلبات الواردة للحصول على الجنسية المزدوجة.

بالنظر إلى هذا الموقف، فإن غابرييل جيسوس واللاعبين الذين ليس لديهم جواز السفر الأوروبي لا يمكنهم الانضمام لريال مدريد الذي لا يريد أي تعقيدات وسيأخذ وقته قبل أن يقرر ما سيفعله بهذه التعزيزات التي يراها الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد جيدة، ولكن النادي الملكي لن يتسرع في تحركاته نحو التعاقد مع لاعبين جدد.