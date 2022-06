مدرب ويلز: غاريث بيل يحتاج للعب بانتظام قبل كأس العالم 2022

قال روبرت بيدج، مدرب ويلز، اليوم الثلاثاء، إن القائد غاريث بيل يحتاج إلى اللعب بانتظام على صعيد الأندية الموسم المقبل، إذا أراد قيادة الفريق في أول مشاركة للفريق في كأس العالم لكرة القدم منذ 64 عاما.

وقاد بيل البالغ من العمر 32 عاما ويلز إلى التأهل لكأس العالم لأول مرة منذ عام 1958 عندما فاز الفريق على أوكرانيا 1-صفر في مباراة فاصلة في كارديف، يوم الأحد الماضي، لكنه بلا ناد حاليا بعد رحيله عن ريال مدريد الذي شارك معه لوقت محدود بسبب الإصابة.

قال بيدج في مؤتمر صحفي: ”إنه (بيل) يفهم ما يحتاج لفعله، مشاكل غاريث في الماضي كانت عندما لا يلعب أسبوعيا، عندما شارك في مباراة روسيا البيضاء لم يكن لائقا تماما وتعرض لإصابة طفيفة في ربلة الساق، لذلك فهو يفهم تماما ضرورة مشاركته بانتظام في المباريات.

”ستكون هذه خطته، أنا لا أكذب عندما أقول إنني لا أملك أدنى فكرة عما يفعله، لم نتحدث بعد“.

🗣 “He [Bale] has earnt the right to lead our [Wales] country in a World Cup.”

Rob Page on the future of Gareth Bale. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 pic.twitter.com/HHFK48mkLu

