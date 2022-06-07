ما الممتلكات المشتركة التي على بيكيه وشاكيرا تقاسمها بعد انفصالهما؟

أعلن الثنائي المغنية الكولومبية شاكيرا ومدافع برشلونة جيرارد بيكيه الانفصال رسميا في بيان مقتضب السبت الماضي، بعد علاقة استمرت حوالي 12 سنة أثمرت عن طفلين هما ميلان وساشا.

ومن القضايا العالقة بين النجمين المنفصلين قضية الممتلكات المشتركة والتي عليهما الفصل فيها، ولكونهما لم يتزوجا فالممتلكات والأموال والشركات الشخصية لن يتم تقاسمهما بحسب صحيفة ”ماركا“ الإسبانية.

وجمعت المغنية الكولومبية شاكيرا ثروة تقدر بحوالي 300 مليون يورو، فيما تبلغ ثروة جيرارد بيكيه أحد قادة برشلونة حوالي 80 مليون يورو وهي أموال شخصية لن تكون في خطر بسبب عدم زواجهما، والشيء نفسه بالنسبة للعقارات الفردية التي تم شراؤها قبل ارتباطهما، إذ تملك المغنية الكولومبية قصرا في ميامي تبلغ قيمته 13 مليون يورو، ويملك مدافع برشلونة منزلا من 3 طوابق في برشلونة قيمته 4،5 مليون يورو.

وبحسب صحيفة ”ماركا“ فالممتلكات المشتركة التي يجب الاتفاق حولها وتقاسمها تضم منزلا تم شراؤه سنة 2012 في إيسبلوغاس دي يوبريغات إحدى مقاطعات برشلونة وتبلغ قيمته 4،5 مليون يورو، ومنزلا آخر قرب ملعب الكامب نو تم شراؤه في 2015 مقابل 5 ملايين يورو.

كما أن على الشريكين الاتفاق حول حضانة طفليهما ميلان وساشا ومصاريف الحضانة بينهما.

وبحسب صحيفة ”ماركا“ فشاكيرا وبيكيه قاما بتوظيف محامين متخصصين لمتابعة قضية الممتلكات الشخصية، وحضانة الأطفال، وتهيئة الأوراق للتوقيع عليها من الطرفين.

وأكدت الصحيفة، أن المنزل الذي لجأ إليه جيرارد بيكيه في برشلونة بعد الانفصال وعاش فيه وحيدا لا يدخل ضمن الممتلكات المشتركة، واشتراه مدافع برشلونة قبل ارتباطه بشاكيرا، ويتكون من 3 طوابق ومسبح بقيمة 4،5 مليون يورو.

وكان الثنائي قد قضيا نهاية الأسبوع معا في جمهورية التشيك؛ لتشجيع ابنها الأكبر ميلان الذي كان يشارك في بطولة دولية للبيسبول، وعادت المغنية شاكيرا لبرشلونة رفقة طفليها، فيما سافر جيرارد بيكيه في عطلة رفقة أصدقائه.