ليفاندوفسكي: من اللاعب الذي يمكن أن ينضم لبايرن ميونخ وهو يعلم أنه لا يمكنه الرحيل؟

قال المهاجم روبرت ليفاندوفسكي إن ”شيئا ما قد مات بداخله“ في بايرن ميونخ ويريد الرحيل عن النادي البافاري الصيف الحالي قبل نهاية عقده بنهاية الموسم المقبل.

وأضاف في حديثه عن رغبته في الرحيل عن النادي البافاري ”من اللاعب الذي يريد أن ينتقل للبايرن وهو يعلم بأنه لا يستطيع مغادرة النادي؟ أين الاحترام والوفاء؟ لطالما كنت جاهزا وأردت اللعب حتى عندما كنت مصابا“.

وقال قائد المنتخب البولندي لمحطة Onet Sport البولندين: ”خرج شيء ما بداخلي، وهذا لا يمكن التغلب عليه، أريد المزيد من المشاعر في حياتي“.

واعترف مهاجم بايرن ميونخ بأنه يريد مغادرة النادي البافاري، لكنه لا يعرف متى، عندما أعلن أفضل لاعب بولندي قبل أيام في المؤتمر الصحفي للمنتخب الوطني أنه لا يستطيع أن يتخيل اللعب في ميونخ.

وأضاف هداف بايرن ميونخ ”شيء واحد مؤكد لهذا اليوم، انتهت قصتي مع بايرن ميونخ، بعد كل شيء ، لا أستطيع أن أتخيل ما حدث في الأشهر الأخيرة“.

وكان الألماني توماس بيرتهولد بطل العالم (عام 1990)، ومع ذلك عندما اختلف مع بايرن ميونخ أمضى الموسم بأكمله في المدرجات، لأنه لا يوجد لاعب أكبر من النادي، بالتأكيد، ليس أكبر من بايرن ميونخ.

وقال ليفاندوفسكي إنه لن يترك بايرن من أجل المال لأن لديه الكثير، فهو يتلقى أكثر من 20 مليون يورو في الموسم وهو اللاعب الأكثر ربحا في الدوري الألماني.

لكن المهاجم البالغ من العمر 33 عاما يريد شيئًا أكثر، إذ أنه مع بايرن ميونخ فاز بكل شيء يمكن الفوز به، في إسبانيا سيكون قادرا على تحقيق حلم آخر اللعب لفريق أكبر من بطل ألمانيا، على الرغم من أنه هو نفسه لا يتحدث بصراحة عن برشلونة.

وأضاف ”سأرحل لأنني أريد المزيد من العواطف في حياتي، لم يرغبوا في الاستماع إلي حتى النهاية، خرج شيء ما بداخلي، ومن المستحيل تجاوزها، حتى لو كنت تريد أن تكون محترفا ، فلا يمكنك تعويض ذلك“.

وتابع ”أعتقد أن الأمر يسير في اتجاه الرحيل، أترك رفاقي ، أمضيت سنوات عديدة مع بعضهم، ورأينا بعضنا كل يوم، وقضينا وقتا، هذه صداقات حقيقية“.

ويأمل ليفا ألا يعرقل النادي مسألة مغادرته حاليا نظرا لأن العقد سينتهي في غضون عام وتحديدا في يونيو/حزيران 2023، إذا أصر بايرن، فقد يترك ليفاندوفسكي لموسم آخر، وبحسب معلومات غير رسمية، رفض الألمان العرض الأول من برشلونة.

ماذا سيفعل بايرن؟

وأضاف المهاجم البالغ عمره 33 عاما ”إذا كنت في النادي لسنوات عديدة، وكنت دائما جاهزا، وكنت متاحا رغم إصابتي في بعض الأحيان، لكني قدمت أفضل ما لدي، أعتقد أنه سيكون من الأفضل إيجاد حل جيد لكلا الجانبين، وعدم البحث عن قرار من جانب واحد، فإنه لا معنى له، ليس بعد هذا الوقت، أتفهم أنني كنت ألعب هنا منذ عامين أو أربعة أعوام، ولكن بعد هذا المسار الناجح ومن جانبي الاستعداد والدعم، ربما يكون هذا الولاء والاحترام أكثر أهمية من هذا العمل“.

ولا يتخيل ليفاندوفسكي أن بايرن سيرغب في منعه بالقوة، قائلا: ”أي نوع من اللاعبين سيرغب في القدوم إلى بايرن وهو يعلم أن شيئا كهذا يمكن أن يحدث له؟ فأين الولاء والاحترام إذن؟ لقد كنت دائما على استعداد ، لقد أمضيت ثماني سنوات جميلة هنا ، والتقيت بالعديد من الأشخاص الرائعين وأود أن يظل ذلك في ذهني“.

ويلعب ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ منذ 2014، وقد أنهى كل موسم بالبطولة الألمانية، وفي عام 2020 فاز بدوري أبطال أوروبا وسجل في الموسم السابق 41 هدفا في الدوري الألماني وبذلك حطم الرقم القياسي الذي سجله جيرد مولر، أسطورة كرة القدم الألمانية وبايرن، وسجل 344 هدفا في 374 مباراة إجمالا بعد انتقاله إلى النادي البافاري قادما من بروسيا دورتموند.