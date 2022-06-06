غوارديولا يعلق على اهتمام برشلونة بالتعاقد مع برناردو سيلفا وليفاندوفسكي

علق المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي على اهتمام برشلونة بالتعاقد مع لاعبه البرتغالي برناردو سيلفا والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ في السوق الصيفي.

ويرتبط برشلونة بالتعاقد مع برناردو سيلفا في ظل الشكوك حول استمرار لاعب الوسط فرينكي دي يونغ الذي يسعى مانشستر يونايتد للتعاقد معه بطلب من المدرب الجديد، الهولندي إيريك تين هاغ.

سبورت: برشلونة يخطط لأكبر عملية بناء للفريق بالتخلص من 17 لاعبا https://t.co/HlHcS0gGRa pic.twitter.com/eZsNOf10N5 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 6, 2022

كما أعلن ليفاندوفسكي عن رغبته صراحة في الرحيل عن بايرن ميونخ وتربطه تقارير بالانتقال إلى برشلونة هذا الصيف، رغم تبقي عام على نهاية عقده مع النادي البافاري.

وقال غوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ عن صفقة ليفاندوفسكي: ”لا أعرف، ليس لدي أي فكرة، التعاقد مع ليفاندوفسكي سيكون ناجحًا، نحن نتحدث عن ليفاندوفسكي، إنه يتكيف مع أي مكان. لكنني لا أعرف، لا أعرف ما إذا كان الوضع الاقتصادي لبرشلونة يمكن أن يسمح له، لا أعرف ما إذا كان بايرن ميونخ سيتركه أم لا. مشاكل أخرى“.

وعن إمكانية انتقال برناردو سيلفا لبرشلونة قال غوارديولا: ”يبدو أنهم (برشلونة) يواجهون صعوبة في التعاقد معه“.

وحول فيران توريس، الذي انتقل لبرشلونة من مانشستر سيتي في يناير الماضي علق بيب قائلا: ”كان لديه أرقام كبيرة، عندما يلعب الفريق بشكل أفضل، يلعب فيران بشكل أفضل. عليك أن تراها في السياق“.

سبورت: مانشستر يونايتد "قريب جدا" من التوصل لاتفاق مع برشلونة لضم دي يونغ https://t.co/KtBRT8ump8 pic.twitter.com/Gjhk8DCORV — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 4, 2022

وعندما سئل عن برشلونة بشكل عام قال غوارديولا: ”أتمنى أن يسير كل شيء على ما يرام بالنسبة لهم ولكن مع الوضع الحالي لا يمكنهم القيام بأشياء عظيمة. هناك لحظات في التاريخ، يجب على الجميع قبولها، التصور الذي لدي جيد، لكن هناك ما يجب عليك الذهاب إليه بهدوء. يعلم الجميع أنه إذا لم يكن الوضع جيدًا، فلا يمكنك التعاقد مع لاعبين كبار، عليك التفكير في الفوز بالمباراة التالية وعدم الحديث عن المواعيد الكبيرة“.

ونجح غوارديولا في قيادة مانشستر سيتي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي بعد صراع مرير مع ليفربول، في حين ودع مانشستر سيتي من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بنتيجة إجمالية 6/5.