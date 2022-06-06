سبورت: برشلونة يخطط لأكبر عملية بناء للفريق بالتخلص من 17 لاعبا

سيُجبر الوضع المالي الصعب لبرشلونة النادي على التخلص من عدد كبير من لاعبيه؛ لمواجهة سوق الانتقالات بمزيد من السيولة والسلاسة، مع توفير ما يكفي من الأموال، حيث من المرشح رحيل أسماء مثل فرينكي دي يونغ على الرغم من حقيقة أن تشافي، المدير الفني، قد يضطر للاستغناء عن لاعبين من أجل ”إنقاذ“ اقتصاد النادي الكتالوني.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية، إن النادي بصدد التخلص من نحو 17 لاعبا؛ لتوفير السيولة المالية اللازمة للتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي وماركوس ألونسو وآخرين طلبهم تشافي لإعادة الفريق للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

وسيكون أبرز الراحلين الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي لم يجدد عقده الحالي مع النادي الكتالوني وسيرحل مجانا دون أي استفادة مادية للنادي، ودي يونغ الذي يريده مانشستر يونايتد بقيادة مواطنه الهولندي إيريك تين هاغ، وكذلك جوتجلا الذي اقترب من كلوب بروغ البلجيكي الذي سيدفع سبعة ملايين يورو.

ويوجد أيضا الفرنسي كليمو لينغليه الذي سينتقل للدوري الإنجليزي الممتاز وقد يكون أحد أندية لندن وجهته المقبلة، بينما يهتم أولمبيك مرسيليا الفرنسي بالبوسني ميراليم بيانيتش المعار إلى بشكتاش التركي.

ويملك ريكي بويغ عدة عروض من إسبانيا، ويمكنه الرحيل عن برشلونة على سبيل الإعارة، أما صامويل أومتيتي الذي يرغب النادي في رحيله منذ فترة طويلة، فقد يكون بنفيكا وجهته المقبلة.

وسيعود لوك دي يونغ إلى إشبيلية بعد نهاية إعارته، وكذلك آداما تراوري سيعود إلى وولفرهامبتون الإنجليزي، ويملك المهاجم مارتن بيرثويت عروضا من إسبانيا لكن يوجد اهتمام أيضا من أندية إنجليزية.

وقد يجني برشلونة مبلغا كبيرا من بيع الأمريكي سيرجينيو ديست، الذي يملك عدة عروض داخلية وخارجية، بينما سيبقى الفرنسي أنطوان غريزمان عاما آخر في صفوف أتلتيكو مدريد، بينما يمكن أن تتم إعارة عبدالصمد الزلزولي البالغ عمره 20 عاما.

ويمكن للهولندي ممفيس ديباي أن يغادر برشلونة إذا وصله عرض جيد، خاصة في ظل اهتمام يوفنتوس وآرسنال ووست هام يونايتد.

ولن تستمر رحلة أوسكار مينغويزا مع برشلونة، وقد تنتهي عن طريق البيع أو الإعارة، وكذلك الحارس نيتو سيرحل خلال الصيف الحالي، وستنتهي إعارة فرانسيسكو ترينكاو إلى وولفرهامبتون لكن قد تتم إعارته مرة أخرى.

القيمة السوقية

وأصدر ”مرصد كرة القدم CIES“ قائمة تضم 100 لاعب في العالم بتقدير أعلى لقيمتهم السوقية، ويعتمد هذا الترتيب على عملية حسابية تأخذ في الاعتبار المتغيرات مثل المدة المتبقية من عقودهم والعمر والدقائق التي تم لعبها في العامين الماضيين والأهداف المسجلة والتمريرات الحاسمة وعدد التمريرات الناجحة والمراوغات أو المباريات التي تم لعبها من بين أمور أخرى.

وفي إطار كافة هذه العناصر تصدر الفرنسي كيليان مبابي التصنيف العالمي، حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية 205.6 مليون يورو. وبعد تجديده حتى عام 2025 مع باريس سان جيرمان بات في المركز الأول بفوزه على فينيسيوس جونيور الذي يأتي في المرتبة الثانية بقيمة انتقال افتراضية 185.3 مليون يورو. وحل النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي الجديد، في المركز الثالث بـ 152.6 مليون يورو.

وفيما يتعلق ببرشلونة، فإن اللاعب صاحب أعلى قيمة سوقية في الوقت الحالي هو بيدري غونزاليز (135.1 مليون يورو)، حيث يحتل المركز الرابع في الترتيب العالمي.

وفي المراكز العشرة الأولى في العالم نجد أيضًا دي يونغ (112.5 مليون يورو) وفيران توريس (109.5 مليون يورو) في المركزين السابع والعاشر على التوالي.

وتقدم القائمة أيضًا 21 لاعبًا في الليغا الذين يتمتعون بأعلى تقييم في السوق. من بينهم، نجد ثمانية لاعبين من ريال مدريد، وسبعة من برشلونة، واثنين من أتلتيكو مدريد وإشبيلية وفياريال وواحد من ريال سوسيداد.

ومن المثير للدهشة عدم وجود اسم أنسو فاتي، لكن الإصابات التي تعرض لها خلال الموسمين الماضيين تفسر انخفاض ترتيبه في هذا التصنيف.