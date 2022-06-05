ليفاندوفسكي يمكنه الانفصال عن بايرن ميونخ من جانب واحد.. تعرف إلى التفاصيل

تحدث المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بصراحة وبوضوح بشأن رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ، لكن رغم استمرار عقده مع النادي البافاري لنهاية الموسم المقبل إلا أن قائد بولندا يمكنه الاستفادة من المادة 17 من نظام الاتحاد الدولي (الفيفا) الأساسي لإنهاء عقده من جانب واحد.

ولا يزال ليفاندوفسكي مرتبطًا بعقد مع النادي البافاري حتى 30 يونيو/حزيران 2023 ، وقد صرح بالفعل علنًا بأن فترته مع بايرن ميونخ قد انتهت.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية إن ليفاندوفسكي يمكنه أن يرحل من جانب واحد رغم رفض بايرن، حيث تسمح فقرة مذكورة في هذه المادة للاعبين الأجانب بإنهاء العقد من جانب واحد – فيما يتعلق بالدوري الذي يلعبونه – وإذا كان عمره تجاوز 28 عامًا وذلك بعد قضاء ثلاث سنوات في النادي.

لكن المحامي الألماني كريستوف شيكهارت قال لصحيفة ”بيلد“ الألمانية إن ”اللجوء إلى هذه المادة يمكن أن حلا“ وإن الصعوبة لا تكمن في فسخ العقد ، بل في أن المتضررين يجب أن يتحملوا قيمة الأضرار التي لحقت بهم.

وقال شيكهاردت ”بهذه الطريقة، لا يستطيع برشلونة حساب العواقب التي لا تحصى ودفعه تعويضات محتملة“.

ومن جانبه ، يمكن للمهاجم البولندي أن يختار عدم المشاركة مع بايرن في العام المتبقي من عقده مثلما فعل الفرنسي عثمان ديمبلي مع بروسيا دورتموند قبل انتقاله إلى برشلونة.

تقرير: ليفاندوفسكي يبلغ بايرن ميونخ بعدم تواجده في فترة الإعداد للموسم الجديد https://t.co/27xqSpOjbW pic.twitter.com/9qBRV2mi5Q — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 5, 2022

ومع ذلك ، إذا لم يف ليفاندوفسكي بعقده الحالي فقد يقوم بايرن ميونخ بحرمانه من راتبه وطلب التعويض الذي يراه.

وحاول فرانك ريبيري بالفعل الرحيل عن بايرن ميونخ والانتقال إلى ريال مدريد في عام 2009. ومع ذلك هدد أولي هونيس رئيس بايرن ميونخ حينها بأن القيام بذلك سيعني الجحيم بالنسبة له. وخسر الجناح الفرنسي تلك المعركة ضد الفريق البافاري وبقي 10 سنوات أخرى في بايرن.

الآن ، هونيس واثق تمامًا من أن ”ليفا“ سيبقى في النادي ، وأنه يتطلع إلى ”جلسة تدريب ليفاندوفسكي الأولى مع بايرن في يوليو/تموز المقبل. في الوقت الحالي ، لا يزال مستقبل المهاجم البولندي غير مؤكد ، لكن بايرن ميونخ لا يبدو أنه يريد أن يترك نجمه وهدافه يرحل بسهولة.

وكشفت شبكة ”Sport 1“ الألمانية، أن المهاجم البولندي قرر اتخاذ خطوات تصعيدية ضد ناديه، والذي يرفض السماح له بالرحيل هذا الصيف، قبل عام واحد من انتهاء عقده.

وأشارت القناة، إلى أن ليفاندوفسكي أبلغ إدارة النادي البافاري بأنه لا يعتزم الانضمام للفريق، خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، والمقرر لها في الأسبوع الأول من يوليو/تموز، من أجل الضغط على المسؤولين وإجبارهم على بدء مفاوضات انتقاله إلى برشلونة.