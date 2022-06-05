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رياضة

دوري الأمم الأوروبية.. كريستيانو رونالدو يمنح منتخب البرتغال فوزا كبيرا على سويسرا وإسبانيا تتعادل مع التشيك
تاريخ النشر: 05 يونيو 2022 20:39 GMT
تاريخ التحديث: 05 يونيو 2022 21:20 GMT

دوري الأمم الأوروبية.. كريستيانو رونالدو يمنح منتخب البرتغال فوزا كبيرا على سويسرا وإسبانيا تتعادل مع التشيك

تغلب المنتخب البرتغالي 4/0 على ضيفه منتخب سويسرا في الوقت الذي تعادل فيه منتخب إسبانيا 2/2 مع التشيك، اليوم الأحد، في الجولة الثانية من المجموعة A2 في دوري

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تغلب المنتخب البرتغالي 4/0 على ضيفه منتخب سويسرا في الوقت الذي تعادل فيه منتخب إسبانيا 2/2 مع التشيك، اليوم الأحد، في الجولة الثانية من المجموعة A2 في دوري الأمم الأوروبية.

وسجل المنتخب البرتغالي 3 أهداف في الشوط الأول في الدقائق 15 و35 و40، وجاءت الأهداف بتوقيع ويليام كارفالو وكريستيانو رونالدو (هدفين).

ووقّع جواو كانسيلو الهدف الرابع في الدقيقة 68.

وسبق أن تواجه منتخب البرتغال وسويسرا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2019 وفاز رفاق كريستيانو رونالدو 3/1.

ولحساب الجولة ذاتها فرض منتخب التشيك التعادل 2/2 على ضيفه منتخب إسبانيا.

وتقدم جاكوب بيسيك للتشيك في الدقيقة الرابعة وتعادل جافي في الدقيقة 45، قبل أن يسجل جان كوتشتا هدف التقدم للتشيك في الدقيقة 66.

وسجل إينييغو مارتينيز هدف التعادل لإسبانيا في الدقيقة 90.

وبحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصاءات، فإن جافي بات أصغر لاعب في التاريخ يسجل بقميص منتخب إسبانيا في مباراة رسمية، بعمر 17 عامًا و 304 أيام.

وأضافت أن جافي تفوق على زميله في برشلونة أنسو فاتي، الذي سجل في شباك أوكرانيا، في دوري الأمم الأوروبية أيضًا، بعمر 17 عامًا و311 يومًا، في سبتمبر  2020.

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وكانت هذه سادس مواجهة بين إسبانيا والتشيك، حيث فاز الماتادور 4 مرات، وتعادلا مرتين، ولم يفز منتخب التشيك .

وبهذه النتائج يتصدر منتخب البرتغالي جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط مع منتخب التشيك، ثم منتخب إسبانيا في المركز الثالث ويملك نقطتين، ويتذيل منتخب سويسرا جدول ترتيب المجموعة ولا يملك أي نقطة.

ومن المقرر أن يلعب منتخب البرتغال مع التشيك، يوم الخميس 9 يونيو، في حين يلعب منتخب إسبانيا مع إسبانيا.

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