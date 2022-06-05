رغم انفصالهما.. شاكيرا وبيكيه يقضيان عطلة نهاية الأسبوع معا

أصبح انفصال المطربة الشهيرة شاكيرا ومدافع برشلونة جيرارد بيكيه رسميا بعد تأكيد المطربة هذا الخبر صباح السبت عبر بيان أصدره مكتبها الإعلامي، لكن صحيفة ”إل بردريكو“ الإسبانية قالت إنها تقضي عطلة نهاية الأسبوع مع صديقها السابق بسبب بطولة يخوضها نجلهما ميلان البالغ عمره تسع سنوات.

وجاء في بيان المطربة الشهيرة ”نأسف لتأكيد أننا نفترق، من أجل مصلحة أطفالنا، الذين هم على رأس أولوياتنا، نطلب منكم احترام خصوصيتهم. أشكركم على تفهمكم“.

ومع ذلك، فإن كلاهما يقضيان عطلة نهاية الأسبوع مع ابنهما ميلان في هلوبوكا في جمهورية التشيك، حيث يلعب الطفل الصغير بطولة بيسبول دولية.

إضافة إلى ذلك -كما أكدت شاكيرا بالفعل في رسالتها- يريد كلاهما الحفاظ على مصلحة أطفالهما على الرغم من انفصال الزوجين، وأوضحت الصحيفة عينها أن ”علاقة الصداقة بينهما لا تمر بأفضل لحظاتها، لكنهما يحافظان عليها من أجل خير وسعادة أطفالهما“.

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مسافة تستغرق ثلاثة أشهر

قبل أيام قليلة، كشف الصحفي إيميليو بيريز دي روزاس أن قلب دفاع برشلونة عاد إلى شقته السابقة الواقعة في شارع مونتانير في برشلونة.

وارتبط بيكيه البالغ عمره 35 عاما بفتاة يبلغ عمرها 22 عاما، ما عجل بإنهاء هذه العلاقة المستمرة بينهما منذ 12 عاما، رغم أن المقربين من بيكيه أكدوا أن ”فتور العلاقة“ كان سببا أيضا في الانفصال.

وتؤكد تقارير صحفية أن الانفصال بين شاكيرا وبيكيه حدث قبل ثلاثة شهور مع انتقال الدولي الإسباني السابق للحياة في شقته القديمة.

ويبدو بيكيه أكثر حزنا من شاكيرا التي تبتسم وتكون لطيفة مع الأشخاص الذين يقتربون منها، ومع ذلك، فإن بيكيه أكثر حزنًا“ ، لكن في الوقت نفسه قالت (لورا فا) الصحفية في ”إل بردريكو“ إنه بمجرد عودتهما من جمهورية التشيك إلى برشلونة يخطط بيكيه للذهاب إلى جزر المالديف لكن دون توضيح ما إذا كان سيكون ذلك بصحبة صديقته الجديدة أم بمفرده؟

ويعيش بيكيه وشاكيرا أيضًا مشاكل بعيدا عن علاقتهما العاطفية، فالمغنية الكولومبية تواجه اتهامات بالتهرب الضريبي بخصوص مبلغ يصل إلى 14 مليون يورو من طرف الخزينة الإسبانية، بينما تواجه شركة بيكيه تحقيقا قضائيا حول مزاعم فساد تخص عقد كأس السوبر الإسباني مع المملكة العربية السعودية.