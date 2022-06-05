عائلة إيطالية تعرف كليان مبابي حين كان صغيرًا: كان حلمه اللعب لريال مدريد

تحدث كل من نيكولا وبياتريس ريكاردي العائلة الإيطالية التي قضت وقتًا كبيرًا مع النجم الفرنسي كليان مبابي حين كان طفلًا ويعيش في بوندي قرب باريس، وكان يقضي وقتًا طويلًا برفقته عن أحلامه باللعب لريال مدريد حين يكبر.

وحاولت العائلة الإيطالية إقناعه بحب ميلان عبر إهدائه قميصًا للفريق الإيطالي مع اسم البرازيلي روبينيو والذي كان لاعبًا سابقًا لريال مدريد ولعب للفريق الإيطالي، لكنه كان يفضل ريال مدريد.

وقالت بياتريس ريكاردي: ”كان يسخر منا حين تخسر ميلان، وكنا نفعل نفس الشيء معه، كين كانت تخسر ريال مدريد، قال دائمًا إنه سيلعب لريال مدريد والفريق الوطني الفرنسي، كنا نفكر أكثر بمهنة صادقة كمحترف“.

وأضافت العائلة الإيطالية في تصريحات نقلتها ”كاليتشو ميركاتو“: ”سعى كيليان دائمًا لتحقيق أحلامه بطموح، هو يفعل، على الرغم من أنه قال لا لريال مدريد، إلا أن كل شيء في كرة القدم يسير بسرعة، وفي غضون سنوات قليلة يمكن أن يصبح بالفعل نجمًا ورمزًا في سانتياغو بيرنابيو.. نحن فخورون برحلته، وحقيقة أنه لم يفقد عقله أبدًا، كيليان سعيد حتى بالأشياء الصغيرة“.

وسبق لكليان مبابي أن أرسل للعائلة صورًا من ملعب سان سيرو (جوزيبي ميانزا) من ميلان خلال مشاركته في دوري الأمم الأوروبية برفقة المنتخب الفرنسي السنة الماضية، وتوج بلقبها برفقة المنتخب الفرنسي.

ورفض كليان مبابي التوقيع لريال مدريد بعد مسلسل مثير في نهاية الموسم المنتهي وفضل تجديد عقده مع باريس سان جيرمان رغم كونه كان حرًا في التوقيع مع أي فريق بسبب نهاية عقده.

وحاول ريال مدريد قبل ذلك مرتين التعاقد معه حين كان لاعبًا في موناكو في 2017، وفضل التوقيع لباريس سان جيرمان، ثم صيف 2021، حيث عرض الفريق الإسباني 200 مليون يورو رفضها باريس سان جيرمان .

وأكد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أن قصة كليان مبابي أصبحت من الماضي، وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الفريق لن يحاول مرة أخرى التعاقد معه بعد نهاية عقده الحالي مع الفريق الفرنسي، صيف 2025 .