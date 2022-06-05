تقرير: ليفاندوفسكي يبلغ بايرن ميونخ بعدم تواجده في فترة الإعداد للموسم الجديد

كشفت شبكة ”Sport 1“ الألمانية، أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، قرر اتخاذ خطوات تصعيدية ضد ناديه، والذي يرفض السماح له بالرحيل هذا الصيف، قبل عام واحد من انتهاء عقده.

كانت تقارير قد كشفت عن وجود اتفاق بين برشلونة وليفاندوفسكي على عقد لمدة 3 سنوات للانتقال إلى ملعب ”كامب نو“ ولكن يجب الحصول على موافقة بايرن ميونخ.

وأشارت القناة، إلى أن ليفاندوفسكي أبلغ إدارة النادي البافاري بأنه لا يعتزم الانضمام للفريق، خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، والمقرر لها في الأسبوع الأول من يوليو، من أجل الضغط على المسؤولين وإجبارهم على بدء مفاوضات انتقاله إلى برشلونة.

وأوضحت أن المهاجم البولندي واضح جدا، في إستراتيجيته للرحيل عن ميونخ، بينما يفضل بايرن عدم الدخول في صراع معه؛ لأن هذا قد يتسبب في أزمة كبيرة داخل غرفة ملابس الفريق.

وذكرت ”سبورت 1“ أن بيني زاهافي، وكيل اللاعب، يريد من جانبه زيادة التوتر مع بايرن ميونخ، حتى ينتهي مسلسل انتقال موكله إلى برشلونة سريعا.

أما هربرت هاينر، رئيس بايرن ميونخ، فقد أكد في تصريحاته الأخيرة بقاء ليفاندوفسكي في بايرن حتى نهاية عقده، معتبرا أن ناديه ليس بحاجة للأموال.

صحف رياضية: "ليفاندوفسكي التوقيع الأكثر رغبة".. "صراع حول تشاوميني".. و"بوغبا يقترب من يوفنتوس" https://t.co/7EUG0N2Upj pic.twitter.com/Va1nRCqx8a — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 5, 2022

ولم يعد بايرن يستبعد إمكانية رحيل ليفاندوفسكي، وبالتالي وضع حد أدنى لرحيله هذا الصيف، وهو 40 مليون يورو.

وحتى الآن، لم يتلق برشلونة ردًا بشأن العرض الذي تقدم به منذ أسبوعين مقابل 32 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو متغيرات.

وأعلن ليفاندوفسكي بالفعل في مؤتمر صحفي مع منتخب بولندا أن مشواره قد انتهى مع بايرن ميونخ، وأنه لا يتخيل الاستمرار بقميص الفريق بالموسم المقبل.

وينتهي عقد البولندي الدولي مع بايرن ميونخ في يونيو 2023، ولكن يريد الرحيل عن قلعة ”أليانز أرينا“ والانتقال إلى برشلونة لبداية مشوار وتحدٍ جديد في مسيرته الكروية.

وسجل النجم البولندي خلال الموسم المنقضي 2021-2022 مع فريق بايرن ميونخ 35 هدفا.

وكان ليفاندوفسكي قاد منتخب بلاده بولندا للتأهل نحو بطولة كأس العالم قطر 2022، بعد تحقيقه الفوز بهدفين دون مقابل على السويد في اللقاء الذي أقيم بملعب سلاسكي الدولي.