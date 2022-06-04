ميرور: برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح بعد نهاية عقده مع ليفربول

أبلغ برشلونة النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز، أنه بإمكانه الانضمام إلى كوكبة من​​النجوم القادمة في ملعب ”كامب نو“ بنهاية الموسم المقبل.

كما أكد النادي الكتالوني أن قائد ”الفراعنة“ سيكون النجم الأول للفريق إذا قرر الانضمام لبرشلونة بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم المقبل.

وبات برشلونة جاهزا للتعاقد مع لاعبين جدد بعد الحصول على صفقة بقيمة 235 مليون جنيه إسترليني مع منصة البث الصوتي Spotify، حيث بدأ العملاق الكتالوني في تجديد الفريق استعدادًا للمنافسة مرة اخرى على الألقاب المحلية والقارية.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن صلاح، الذي ما زال يتفاوض مع ليفربول بشأن تجديد عقده مع النادي الإنجليزي، قد وعد بالانتقال إلى العملاق الكتالوني الصيف المقبل في صفقة مجانية.

من المعتقد أن برشلونة يمثل سببا رئيسيا وراء المماطلة في التوصل لاتفاق جديد بين صلاح وليفربول، بعد إبلاغ الأصدقاء المقربين قبل بضعة أشهر أنه مستعد لتمديد إقامته في مرسيسايد.

EXCLUSIVE: Mohamed Salah handed Barcelona transfer promise to give Liverpool new headache ✍️|@riccosranthttps://t.co/dgCAwzruub pic.twitter.com/mdoIvMGYAN — Mirror Football (@MirrorFootball) June 4, 2022

ويثق تشافي هرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، بالفعل من نجاحه في التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، وتحدث مع روبن نيفيز صانع ألعاب وولفرهامبتون.

وهذا الأمر وضع ليفربول في موقف صعب قبل عودة اللاعبين للتدريبات التمهيدية استعدادًا للمباريات الودية في آسيا قبل انطلاق الموسم الجديد.

يصر صلاح الذي سيكمل عامه 30 الشهر لحالي على أنه ملتزم بالبقاء مع ليفربول الموسم المقبل حتى لو لم يجدد عقده، فإن النادي حائر حاليا بين السماح له بالرحيل الآن والحصول على مقابل مادي أو الإبقاء عليه لنهاية الموسم المقبل والرحيل مجانا.

قد يجبر ذلك برشلونة أو الأندية المهتمة الأخرى على إظهار نيتها في وقت مبكر، وهو أبعد ما يكون عن السيناريو المثالي للمدير الفني الألماني يورغن كلوب الذي سيفقد هدافه الموسم المقبل في حال رحيله حاليا.

وأكد صلاح قبيل نهائي دوري أبطال أوروبا أنه سيبقى في ليفربول الموسم المقبل، معلنًا: ”لا أريد الحديث عن العقد الآن، سأبقى الموسم المقبل بالتأكيد، هذا واضح“.

ويمكن لصلاح، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 23 هدفا بالتساوي مع الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين، الانتقال مجانا إلى أي فريق آخر في نهاية الموسم المقبل اذا لم يتوصل لاتفاق لتمديد العقد.

وتوج ليفربول بلقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم وكان يقاتل للفوز برباعية غير مسبوقة من الألقاب قبل أن يحرمه مانشستر سيتي من لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالتفوق عليه بنقطة وحيدة في الجولة الأخيرة من الموسم مطلع الأسبوع الحالي.

كما خسر بهدف نظيف أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس يوم السبت الماضي.