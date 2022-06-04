سبورت: مانشستر يونايتد "قريب جدا" من التوصل لاتفاق مع برشلونة لضم دي يونغ

كشفت صحيفة ”سبورت“ أن مانشستر يونايتد الإنجليزي أصبح قريبا جدا من التوصل لاتفاق مع برشلونة لضم لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ.

ويعد دي يونغ هدفًا لليونايتد للانتقال إليه تحت قيادة مدربه السابق إريك تين هاغ الذي كان معه في أياكس.

وأوضحت ”سبورت“، أن ”الاتفاق أصبح وشيكا بين الناديين، وستكون الأرقام قريبة من 80 مليون يورو، وهو ما ينتظره برشلونة لدعم خزائن النادي، لإيجاد حلول اقتصادية لتدعيم صفوفه في الصيف الجاري“.

كما أكد التقارير الصحفي إكرام كونور، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، من خلال حسابه على تويتر.

🔥 Manchester United is expected to make an initial offer of £70 million to Barcelona for Frenkie de Jong. 🇳🇱

🔴 #MUFC 🔵 #ForçaBarça 🔻 VOLE 🔻

🔜 https://t.co/FGB5A8DzJX pic.twitter.com/McE4XSFGfw — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 4, 2022

وكانت المناقشات انطلقت بين الناديين قبل نهاية الدوري الإنجليزي، ومع قدوم تين هاغ لقيادة يونايتد، أظهر قادة يونايتد اهتمامهم باللاعب وسألوا برشلونة عما إذا كان لاعب خط الوسط سيكون متاحًا في السوق لمواصلة المفاوضات أو البحث عن بدائل.

وكانت الإجابة بالإيجاب طالما تم الوصول إلى أرقام جيدة، لأن النادي الكتالوني لن يبيع واحدا من لاعبيه الأساسيين إلا بالحصول على مبلغ كبير.

وفي الأيام الأخيرة، بدأ مانشستر يونايتد محاولاته لضم اللاعب، ووصلت الأرقام إلى ما ينتظره برشلونة، وهو ما جعل البلوغرانا يفتح الباب أمام اللاعب الهولندي.

ويعد دي يونغ هو الأولوية المطلقة للمدرب تين هاغ، وسيبذلون جهدًا كبيرًا من أجل حسم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”التحدي الكبير الذي يواجه يونايتد الآن هو إقناع اللاعب، حيث إن الفريق الإنجليزي لا يشارك في دوري أبطال أوروبا، كما أن اللاعب ربما يفكر في الرحيل بسبب أن برشلونة مستعد لبيعه، وشعر بذلك من خلال تصريحات المسؤولين والمفاوضات بين مانشستر يونايتد وناديه“.

وكان دي يونغ قاد منتخب بلاده للفوز على بلجيكا 4-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

وقال دي يونغ عقب المباراة: ”هنا في المنتخب الوطني لدي مركز يناسبني بشكل أفضل“.

واعترف صاحب الـ25 بأنه يلعب بطريقة مختلفة في المنتخب الهولندي عن برشلونة وقد يساعده ذلك على اللعب بمستوى أفضل.

ودي يونغ شارك مع برشلونة في 46 مباراة سجل 4 أهداف وصنع 5 بجميع المسابقات.