سبورت: مانشستر يونايتد "قريب جدا" من التوصل لاتفاق مع برشلونة لضم دي يونغ

كشفت صحيفة ”سبورت“ أن مانشستر يونايتد الإنجليزي أصبح قريبا جدا من التوصل لاتفاق مع برشلونة لضم لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ.

ويعد دي يونغ هدفًا لليونايتد للانتقال إليه تحت قيادة مدربه السابق إريك تين هاغ الذي كان معه في أياكس.

وأوضحت ”سبورت“، أن ”الاتفاق أصبح وشيكا بين الناديين، وستكون الأرقام قريبة من 80 مليون يورو، وهو ما ينتظره برشلونة لدعم خزائن النادي، لإيجاد حلول اقتصادية لتدعيم صفوفه في الصيف الجاري“.

كما أكد التقارير الصحفي إكرام كونور، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، من خلال حسابه على تويتر.

🔥 Manchester United is expected to make an initial offer of £70 million to Barcelona for Frenkie de Jong. 🇳🇱

