كريم بنزيما يسحب استئنافه في قضية الابتزاز الجنسي لماثيو فالبوينا

أكد هوغيس فيجيه، المحامي الجديد للنجم الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد ومهاجم المنتخب الإسباني، أن موكله قرر سحب الاستئناف في قضية إدانته بسنة سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة 75 ألف يورو ودفع تعويض 80 ألف يورو لماثيو فالبوينا في قضية الابتزاز بشريط جنسي.

وبعد 6 سنوات من بداية القضية قرر كريم بنزيما عدم الحضور لشرح موقفه أمام محكمة الاستئناف فرساي يومي 30 حزيران / يونيو و1 تموز / يوليو ليصبح الحكم نهائيا في القضية.

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وكانت المحكمة قد أصدرت حكما بإدانة كريم بنزيما بسنة سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة 75 ألف يورو ودفع تعويض 80 ألف يورو لماتيو فالبوينا، وأوضحت أن نجم ريال مدريد كان متورطا شخصيا بإصرار في إقناع ماتيو فالبوينا بمقابلة رجله الموثوق.

ورغم انسحاب كريم بنزيما من القضية لكن محاميه يرفض أي اعتراف بالذنب من طرف المرشح الأقوى حظا للفوز بالكرة الذهبية لسنة 2022. وقال هوغيس فيجيه لصحيفة ”ليكيب“ الفرنسية: ”لقد استنفد موكلي هذا الإجراء. هذا الانسحاب يصادق على قرار إدانة ويبدو أنه مذنب. إنها حقيقة قانونية. لكن هذا ليس الواقع. كريم بنزيما سيطالب دائمًا ببراءته في هذه القضية ولم يرغب أبدًا في المشاركة في عملية ابتزاز ماتيو فالبوينا“.

وأكد محامي كريم بنزيما ”أن هناك شعورًا عميقًا بالظلم لدى موكله، ولكنه أيضًا يشعر مع طول القضية وإجراءات المحاكم بإرهاق حقيقي، لذلك كان تقدير كريم بنزيما ”أن جلسة الاستماع الجديدة هذه لن تغير أي شيء ولن يحكم عليه بالشكل الذي ينبغي أن يكون عليه“.

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وبحسب المحامي هوغيس فيجيه أن الأهم بالنسبة لموكله هو أن يقول: ”أنا أعرف ما حدث في هذه المقابلة التي أجريتها مع ماثيو فالبوينا في كليرفونتين، هذا هو جوهر ما نختلف عليه وهو يعلم أنني لم أرتكب أي مخالفة“.

وشارك بنزيما رفقة المنتخب الفرنسي خلال اللقاء الذي خسره 2-1 أمام منتخب الدانمارك برسم دوري الأمم الأوروبية وسجل الهدف الوحيد لمنتخب بلاده بطريقة جميلة.

وحصل بنزيما على جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم 2021/2022 وأفضل هدف في البطولة على هدفه الأول ضد تشيلسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.