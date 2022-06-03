شاكيرا تظهر مع بيكيه لأول مرة منذ شائعات خيانته لها (صور)

نشر حساب برنامج ”suelta la sopa“ التلفزيوني بشكل حصري مقابلة جيرارد بيكيه وصديقته المطربة الكولومبية الشهيرة ”شاكيرا“ لأول مرة علنًا بعدما تردد عن خيانته لها مع فتاة تبلغ نحو 20 عامًا خلال الفترة الأخيرة.

وقال حساب البرنامج على ”تويتر“ إن عدسات المصورين رصدت خروج بيكيه مع شاكيرا في سيارة يقودها مدافع برشلونة معًا لأول مرة بعدما تردد عن شائعات بشأن خيانته لها.

وكان برنامج إذاعي تابع لصحيفة ”إل بريدريكو“ الإسبانية قد كشف حصريًا عن تردد بيكيه البالغ من العمر 35 عامًا على شقته القديمة حينما كان بدون صديقة للقاء فتاة عشرينية.

وقال الخبر الحصري إن علاقة الصديقين ”باردة“ منذ أسابيع رغم ارتباطهما منذ نحو 12 عامًا حيث تعرفت على بيكيه حينما كانت تعد أغنية كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا التي توج بها بيكيه مع منتخب إسبانيا حينها.

وأظهر برنامج ”suelta la sopa“ بعض الصور لبيكيه وشاكيرا داخل سيارة وحدهما دون ابنيهما ميلان وساشا، لكن يبدو على وجه المطربة، البالغة من العمر 45 عامًا، الوجوم والحزن.

لكن هذه الصور الحصرية تثبت، بما لا يدع مجالًا للشك، أن شاكيرا فضلت عدم انهيار العلاقة مع بيكيه، مؤكدًا للجميع عدم انفصاله عنها.

ويبدو أنهما كانا في طريقهما إلى مكان ما حيث خرج بيكيه من السيارة ليدخل مأربًا للسيارات، بينما ظلت شاكيرا داخل السيارة لحين فتح بيكيه للمأرب وإدخال السيارة.

ويحتفظ ”بيكيه“ بشقته القديمة في شارع مونتانير في برشلونة بجوار ميدان أدريا في عاصمة كتالونيا، وعندما بدأت علاقته بشاكيرا كان المنزل أحد أكثر الأماكن التي يرتادها المصورون.

وفي الواقع، عاشت المطربة هناك لبضعة أشهر قبل أن ينتقل كلاهما إلى مسكن آخر، لكن بيكيه لا يزال يتردد على الشقة القديمة التي تمنحه المزيد من الخصوصية نظرًا لأنه يمكنه الصعود لها عبر موقف السيارات.

بالإضافة إلى ذلك، اتضح أن بيكيه يتردد على النوادي الليلية، حيث حددت الصحفية لورا وقت ”النزهات الليلية العديدة“ للمدافع الدولي السابق، إن سهراته تستمر ”حتى الثانية والثالثة صباحًا“.

ولا توجد حاجة حاليًا لإصدار بيكيه وشاكيرا لبيان يوضح موقفهما من شائعات الخيانة بعد ظهورهما سويًا لأول مرة منذ هذه الواقعة.