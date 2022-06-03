برشلونة يكشف سبب رفض صفقة CVC لبث مباريات الدوري الإسباني

قال نائب رئيس برشلونة للقطاع الاقتصادي، إدوارد روميو، إن النادي لديه عروض أفضل من تلك التي قدمها صندوق CVC لرابطة ”الليغا“، وهو الاتفاق الذي رفضه النادي الكتالوني لرفضه رهن حقوق التلفزيون الخاصة به لمدة 50 عامًا؛ ولأنه يفرض وصاية لا يمكن قبولها.

وقال روميو خلال مقابلة أجراها، اليوم الجمعة، مع شبكة راك1، إن نادي برشلونة لديه عرض مواز لذلك الذي قدمه صندوق CVC، سيجلب للمؤسسة نفس القيمة المادية (270 مليون يورو)، ولكن في نصف تلك المدة.

وأوضح: ”هناك صناديق أخرى تعرض علينا الحصول على 10% من البث التلفزيوني لمدة 25 عامًا، من بين هذه الصناديق بنك أمريكا الذي يمكن أن يكون أحد الخيارات“.

وأكد على كل حال أن مؤسسة النادي لا ترغب في التنازل عن أكثر من 10% من حقوق البث التلفزيوني: ”لا أعرف إذا كنا سنصل للحصول على 270 مليون يورو، لكننا سنكون قريبين من هذا الرقم بشكل كبير، ما نريده ألا نرهن أنفسنا لمدة 50 عامًا“.

محكمة ترفض طلب ريال مدريد وبرشلونة بإيقاف صفقة رابطة الدوري الإسباني مع CVC https://t.co/Dl2NKZIZdM pic.twitter.com/HjcEcn3SS2 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 7, 2022

على جانب آخر، عاد روميو ليبرهن الانشقاق الكبير بين نادي برشلونة، ورئيس رابطة ”لاليغا“، خافيير تيباس، قائلًا: ”أخبرنا أنه إذا وقعنا الاتفاق الذي يريده مع صندوق CVC سنحظى بمعاملة، وإذا لم نفعل ذلك فسنحظى بمعاملة أخرى، لدينا أزمة، ليس من الطبيعي أن يسعى شخص يحصل على راتبه من ”لاليغا“ للقضاء على أبرز ناديين في الرابطة برشلونة، وريال مدريد.

وحول قضية أخرى تخص النادي، وتهدف إلى تحسين وضعه الاقتصادي، وهو خفض رواتب اللاعبين، قال روميو: ”ماتيو أليماني نجح في خفض 150 مليون يورو من الرواتب، لكن على كل حال فهذا لا يزال غير كاف؛ لأن فاتورة الأجور تصل الآن إلى 560 مليونا، أي ضعف الرواتب التي يتقاضاها لاعبو بايرن ميونخ على سبيل المثال“.

وبخصوص نجم الفريق الألماني، روبرت ليفاندوفسكي، وإمكانية انتقاله لصفوف البرسا هذا الصيف، قال: ”الآن لا يمكننا التعاقد معه كما تنص لوائح ”الليغا“، لكن إذا نجحنا في تحقيق دخل يعادل ثلاثة أضعاف راتبه فوقتها، يمكننا إبرام الصفقة“.