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الشرينغيتو: بنزيما منفصل عن مبابي في منتخب فرنسا وعلاقتهما ليست كما كانت
تاريخ النشر: 03 يونيو 2022 13:06 GMT
تاريخ التحديث: 03 يونيو 2022 14:25 GMT

الشرينغيتو: بنزيما منفصل عن مبابي في منتخب فرنسا وعلاقتهما ليست كما كانت

قالت وسائل إعلام إسبانية اليوم الجمعة إن كريم بنزيما وكيليان مبابي منفصلان في معسكر المنتخب الفرنسي وإن العلاقة بينهما لم تعد كما كانت. ووفقا لبرنامج

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قالت وسائل إعلام إسبانية اليوم الجمعة إن كريم بنزيما وكيليان مبابي منفصلان في معسكر المنتخب الفرنسي وإن العلاقة بينهما لم تعد كما كانت.

ووفقا لبرنامج ”الشرينغيتو“ فإن العلاقة بين مبابي وبنزيما لم تعد جيدة ونشر صورة لهما في معسكر المنتخب حيث بدا كل منهما في اتجاه.

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وكان بنزيما يأمل في انتقال مبابي إلى ريال مدريد، في صفقة انتقال حر، مع نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، لكنه جدد عقده لثلاثة مواسم حتى يونيو 2025.

ونشر كريم بنزيما صورة عبر حسابه على ”إنستغرام“ لنجم الهيب هوب العالمي الراحل توباك شاكور مع صديقه الذي كان يعتقد الكثيرون أنه كان سببا في مقتله، حيث اعتبر الكثيرون أن هذا ربما رسالة غير مباشرة إلى قرار مواطنه كيليان مبابي بالبقاء مع باريس سان جيرمان وعدم انتقاله إلى ريال مدريد.

وقال مبابي البالغ عمره 23 عاما، بعد تجديد عقده مع باريس سان جيرمان: ”أريد أن أعلن أني أخترت تمديد التعاقد مع باريس سان جيرمان، وأنا سعيد بكل تأكيد. أنا مقتنع أني هنا أستطيع مواصلة التطور في ناد منح نفسه كل السبل للأداء في أعلى المستويات. أنا سعيد جدا أيضا أنه بوسعي مواصلة اللعب في فرنسا وهي الدولة التي ولدت فيها ونشأت فيها وتألقت فيها“.

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