برشلونة: حاليا لا يمكننا التعاقد مع ليفاندوفسكي بسبب لوائح الليغا

قال إدوارد روميو نائب رئيس برشلونة الاقتصادي إن النادي الكتالوني لا يستطيع، في الوقت الحالي، التعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ؛ بسبب لوائح الليغا.

وأعلن ليفاندوفسكي رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ في السوق الصيفي، ويتردد بشكل كبير أنه يريد الانتقال إلى برشلونة.

وقال روميو، في تصريحات نقلتها صحيفة ”ماركا“: ”في الوقت الحالي لا يمكن التوقيع مع ليفاندوفسكي بسبب لوائح الليغا. ولكن إذا تمكنا من إدخال ثلاثة أضعاف راتبه، فسيكون ذلك ممكنًا“.

وأوضح روميو أن برشلونة لديه ”عروض أفضل من عروض CVC مع الليغا“، وهي اتفاقية رفضها النادي الكتالوني لأنه لا يريد ”رهن حقوق البث التلفزيوني لـ50 سنة؛ ”ولأنها“ تفترض وصاية لا يمكن قبولها“.

كما أعلن روميو أن ”بنك أمريكا يمكن أن يكون أحد الخيارات“، وأكد أن برشلونة لا يريد التنازل عن أكثر من 10٪ من حقوق البث التلفزيوني.

ولم يتردد روميو في الكشف عن وجود خلافات مع خافير تيباس رئيس رابطة الليغا، وقال روميو: ”لقد أخبرنا تيباس أنه إذا وقعنا اتفاقه مع CVC فسيكون لدينا شيء واحد، وإذا لم نفعل ذلك، فسنواجه شيئًا آخر. لدينا مشكلة. ليس من الطبيعي بالنسبة لشخص يعمل في الليغا قتل اثنين من المساهمين الرئيسيين (برشلونة وريال مدريد)، تيباس مسؤول عن وضع برشلونة، لقد نظر في الاتجاه الآخر“.

وأكد روميو أنه لتحسين الوضع الاقتصادي يجب تخفيض فاتورة الأجور، وقال إن ”ماتيو أليماني (المدير الرياضي) حقق تخفيضًا قدره 150 مليون يورو“، لكنه أشار إلى أن ”هذا لا يزال غير كاف؛ لأن فاتورة الأجور الآن هي 560 مليون يورو، وهذا عمليا ضعف فاتورة بايرن ميونخ“.

يشار إلى أنه يتردد أن برشلونة يريد بيع لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ إلى مانشستر يونايتد، واستخدام الأموال التي سيحصل عليها في صفقات أخرى.

لكن يبدو أن دي يونغ لا يريد الرحيل عن الكامب نو، علما أنه انتقل للنادي الكتالوني من أياكس أمستردام الهولندي صيف عام 2019 مقابل 86 مليون يورو، ويمتد عقده مع الفريق حتى يونيو 2026.

وشارك دي يونغ في 46 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، سجل فيها 4 أهداف وصنع 5.