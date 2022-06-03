سانتوس: استبعاد رونالدو من التشكيلة الأساسية في مباراة البرتغال وإسبانيا كان عملا خططيا

دافع فرناندو سانتوس مدرب البرتغال عن قراره باستبعاد كريستيانو رونالدو من التشكيلة الأساسية للفريق في المباراة الأولى له بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم أمام إسبانيا، قائلا إنه كان على ثقة من أن المهاجم المخضرم يمكنه أن يحدث تأثيرا أكبر عندما يحل بديلا.

وشارك رونالدو، الهداف القياسي لمنتخب بلاده، في الدقيقة 62، لكنه فشل في هز الشباك بعد أن نجح ريكاردو هورتا في تسجيل هدف التعادل لصالح البرتغال، لتنتهي المباراة بنتيجة 1/1.

تحفيز كريستيانو رونالدو لزملائه خلال مباراة #اسبانيا_البرتغال في #دوري_الأمم_الأوروبية حيث بدأ المباراة على دكة البدلاء، المباراة انتهت 1-1. pic.twitter.com/netGaYuCcb — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 2, 2022

وقال سانتوس بعد التعادل في مباراة الأمس: ”كريستيانو رونالدو؟ كثيرا ما يسألونني لماذا يبدأ المباراة. إنه سؤال بمليون دولار“.

وأضاف: ”أدركت أنه في هذه المباراة كان من الأفضل الدفع باللاعبين الذين اعتدت على إشراكهم“.

وقال سانتوس إن استبعاد رونالدو لم يكن بسبب مستواه، بعد أن خاض اللاعب البالغ من العمر 37 عاما موسما قويا مع مانشستر يونايتد الإنجليزي وسجل 24 هدفا في جميع المسابقات.

وقال مدرب البرتغال: ”لقد كان خيارا فنيا وخططيا لهذه المباراة. بدا لنا أن هذا هو الحل الأفضل. الأفضل بالنسبة للطريقة التي أردنا اللعب بها والتعامل بها مع المباراة. لا علاقة للأمر بمستوى أداء كريستيانو فهذا ليس موضع تساؤل“.

منتخب البرتغال يفرض التعادل على إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية https://t.co/rND3UExA6J pic.twitter.com/n9LJMAngJn — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 2, 2022

وأوضح: ”هناك لحظات في المباراة يتعين عليك التفكير فيها بطريقة مختلفة. كنا نعتقد أنه يمكن أن يشارك في الشوط الثاني ويحسم المباراة لصالحنا“.

ومنح ألفارو موراتا التقدم لإسبانيا في إشبيلية، لكن أصحاب الأرض فشلوا في استغلال فرصهم في الشوط الثاني، وأهدر جوردي ألبا فرصة في الدقائق الأخيرة لانتزاع الفوز.

وستلعب البرتغال في المباراة القادمة أمام سويسرا بعد غد الأحد، بينما ستتوجه إسبانيا إلى براج لمواجهة جمهورية التشيك.