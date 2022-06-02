منتخب البرتغال يفرض التعادل على إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

فرض التعادل الإيجابي 1/1 نفسه على نتيجة مباراة إسبانيا والبرتغال على استاد بينتو فيامارين في الجولة الأولى من المجموعة الثانية للمستوى A2 في دوري الأمم الأوروبية، اليوم الخميس.

وجاء الهدف الأول في المباراة بتوقيع ألفارو موراتا، في الدقيقة 25 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة قصيرة من بابلو سارابيا.

وأدرك ريكاردو هورتا التعادل للبرتغال في الدقيقة 82 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية متقنة من جواو كانسيلو.

وكانت هذه أول مباراة رسمية بين إسبانيا والبرتغال منذ مواجهتهما في دور المجموعات بكأس العالم 2018 في روسيا وتعادلا 3/3.

ولحساب المجموعة ذاتها تغلب منتخب التشيك 2/1 على سويسرا، وسجل هدفي التشيك جان كوتشتا وجبريل سو (هدف عكسي) في الدقيقتين 11 و58، في حين سجل لسويسرا نوا أوكافور في الدقيقة 44.

ورفع الفوز رصيد منتخب التشيك إلى ثلاث نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، في حين يملك منتخبا إسبانيا البرتغال نقطة لكل منهما، ويقبع منتخب وسويسرا في ذيل الترتيب بلا أي نقطة.

ومن المقرر أن يحل منتخب إسبانيا ضيفا على التشيك يوم الأحد 5 يونيو، في حين يستضيف منتخب البرتغال سويسرا في اليوم ذاته.

ونال منتخب فرنسا لقب النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية في حين نال منتخب البرتغال لقب أول نسخة.