الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة إسبانيا ضد البرتغال في دوري الأمم الأوروبية

يستضيف منتخب إسبانيا، مساء اليوم الخميس، منافسه البرتغال ضمن منافسات المجموعة الثانية بالتصنيف الأول ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتقام أيضًا في نفس المجموعة مواجهة أخرى مثيرة تجمع بين التشيك وسويسرا.

وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة إسبانيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (بينتو فيامارين) في مدينة إشبيلية الإسبانية في الساعة التاسعة و45 دقيقة مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية.

ولم تعلن أي قناة عربية عن بث المباراة التي تذاع عبر قناة RTP1 البرتغالية وقناة NOVA SPORTS2 وقناة SUPERSPORT .

تاريخ المواجهات

بدأت لقاءات المنتخبين عام 1921 بمواجهة ودية وفاز منتخب إسبانيا بنتيجة 3-1.

وكان أول لقاء رسمي يوم 11 مارس 1934 وفاز منتخب إسبانيا بنتيجة 9-0 في تصفيات كأس العالم وتغلب منتخب إسبانيا بنتيجة 2-1 في الإياب.

وتقابل المنتخبان أيضًا في تصفيات كأس العالم 1950 وفاز منتخب إسبانيا بنتيجة 5-1 وتعادلا بنتيجة 2-2 في البرتغال.

وتعادل المنتخبان في بطولة كأس الأمم الأوروبية 1984 ثم حقق منتخب البرتغال فوزه الأول على إسبانيا بنتيجة 1-0 في بطولة الأمم الأوروبية عام 2004.

وتجدد الموعد في ثمن نهائي كأس العالم 2010 وفاز منتخب إسبانيا بنتيجة 1-0 ثم تفوق منتخب إسبانيا في نصف نهائي بطولة الأمم الأوروبية 2012 بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل دون أهداف.

وتعادل المنتخبان بنتيجة 3-3 في كأس العالم 2018، وتعادل المنتخبان دون أهداف في آخر لقاء بينهما يوم 4 يونيو 2021 في تجربة ودية.

أفكار إسبانيا

يخوض منتخب إسبانيا مواجهة البرتغال باحثًا عن الاطمئنان على صفوفه وحسم الفوز.

وقال لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن لقاءات دوري الأمم الأوروبية تقام في الصيف وأشبه بأجواء كأس العالم.

وأوضح أن المنتخب البرتغالي منافس قوي على أعلى مستوى، مؤكدًا أن المباراة أشبه بديربي بين البرتغال وإسبانيا.

ومن المنتظر أن يعتمد منتخب إسبانيا على تشكيل يضم حارس المرمى أوناي سيمون وأمامه رباعي خط الدفاع باو توريس ودييجو يورينتي أو إينيجو مارتينيز، في ظل غياب إيمريك لابورت ويمينًا سيزار أزابيلكويتا ويسارًا جوردي ألبا.

ويقود خط الوسط سيرجيو بوسكيتس وكوكي وجافي، مع ثلاثي الهجوم داني أولمو وفران توريس وألفارو موراتا.

خطط البرتغال

يتطلع منتخب البرتغال أيضًا لتحقيق الفوز على حساب إسبانيا في افتتاح مشوار دوري الأمم الأوروبية.

وقال فرناندو سانتوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن المنتخب الإسباني يملك مدرسة في كرة القدم وهي استعادة الكرة في أسرع وقت وليس مجرد الاستحواذ.

وأوضح أن المجموعة صعبة للغاية في دوري الأمم الأوروبية في ظل وجود سويسرا والتشيك بجانب إسبانيا.

ويعتمد المنتخب البرتغالي على تشكيل يضم حارس المرمى ديوجو كوستا وأمامه رباعي الدفاع بيبي ودومينجوس دوارتي ونونو مينديز وجواو كانسيلو.

ويقود خط الوسط روبن نيفيز وبجواره برناردو سيلفا وبرونو فرنانديز، مع ثلاثي الهجوم ديوجو جوتا ورافايل لياو وكريستيانو رونالدو.

وقال الإسباني خوان كارلوس جاريدو مدرب فياريال الأسبق لـ“إرم نيوز“، إن مواجهات إسبانيا والبرتغال أشبه بلقاءات الديربي ودائمًا جديرة بالمتابعة.

وأوضح أن المنتخب الإسباني مستقر فنيًا مع إنريكي ويسعى للتطور قبل خوض منافسات كأس العالم، مؤكدًا أن المنتخب البرتغالي يمر بمرحلة تجديد دماء والدفع ببعض اللاعبين الجدد في التشكيلة البرتغالية.