أزمة جديدة.. برشلونة لن يتمكن من حسم صفقاته الجديدة قبل نهاية يونيو

لن يتمكن برشلونة من إبرام أي صفقة جديدة للموسم المقبل قبل منتصف الشهر الحالي على أقل تقدير، لعدة أسباب تتعلق بالأحوال المالية للنادي الكتالوني.

وقالت صحيفة AS الإسبانية، إن برشلونة لن يتمكن من تفعيل جميع الملفات المعلقة بالتعاقدات الجديدة إلا بعد 16 يونيو/حزيران الحالي، حيث سيتعين عليه انتظار تصديق الشركاء في جمعية عمومية استثنائية على تفعيل اثنتين من المصادر المالية الثلاثة التي يتعين على برشلونة القيام بها.

وتتمثل المصادر الثلاثة في زيادة الإيرادات والحصول على 25٪ من حقوق البث التلفزيوني التي يمكن أن تجلب للنادي حوالي 540 مليون يورو، والثالث هو بيع 49.9٪ من حقوق التسويق لمنتجات النادي في متاجره الخاصة.

وأضافت الصحيفة أيضا، أنه كان من المقرر أن يجتمع خوان لابورتا رئيس النادي مع المدير الفني تشافي هرنانديز لمناقشة الأولويات المتمثلة في بناء أسس برشلونة الجديد.

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كما تم استدعاء نائب الرئيس رافا يوستي، ومدير الكرة ماتيو أليماني، والسكرتير الفني جوردي كرويف إلى هذا الاجتماع السري. ومع ذلك أجبر حدث غير متوقع في اللحظة الأخيرة على تأجيل الاجتماع.

وبالتالي، سيكون من الضروري الانتظار لمعرفة قرارات برشلونة القادمة على الرغم من أنه من الواضح أن العديد من الأسماء المطروحة للانضمام للنادي الكتالوني معروفة بالفعل.

ويُفترض انضمام المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والإسباني ماركوس ألونسو ورافينيا وسيزار أزبيليكويتا للفريق خلال الصيف الحالي، في حين أن الخيارات الحقيقية للنادي لمواجهة صفقات مثل جول كوندي أو كاليدو كوليبالي لا تزال قيد النظر، ناهيك عن توقيع برناردو سيلفا.

ومن المتوقع أن يرحل الهولندي فرينكي دي يونغ عن برشلونة وينتقل إلى مانشستر يونايتد، بينما يتفاوض النادي مع ليفاندوفسكي لتدعيم هجومه الموسم المقبل.

وقال ليفاندوفسكي خلال مؤتمر صحفي خلال وجوده مع منتخب بولندا ”هناك شيء واحد مؤكد اليوم وهو أن قصتي مع بايرن ميونخ قد انتهت. بعد كل ما حدث في الأشهر الأخيرة، لا أستطيع أن أتخيل المزيد من التعاون الجيد. أدرك أن الانتقال سيكون الحل الأفضل للطرفين“.

وانضم المهاجم البولندي البالغ عمره 33 عاما إلى بايرن قادما من بروسيا دورتموند في 2014، ونال لقب الدوري في كل موسم منذ انتقاله بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا 2020.