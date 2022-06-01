تقارير: أزمة عاطفية بين شاكيرا وجيرارد بيكيه قائد برشلونة بسبب خيانته

ذكر موقع ”elperiodico“ الإسباني أن العلاقة العاطفية بين المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا ومدافع برشلونة جيرارد بيكيه تعيش أزمة؛ بسبب اكتشافها خيانته وقد ينفصلان رسميا.

وحسب الصحفية ”لورا فا“، فقد اكتشفت شاكيرا علاقة جيرارد بيكيه بفتاة أخرى وتستعد للانفصال، وأكدت أن المغنية الكولومبية على دراية بعدم وفاء مدافع برشلونة ولهذا اتخذت قرار الابتعاد عنه.

وأكد الصحفي إميليو بيريز دي روزاس من موقع ”elperiodico“ أن جيرارد بيكيه لم يعد يقطن مع شاكيرا في نفس المنزل، وأنه ذهب لشقته القديمة في شارع مونتانيز ببرشلونة ويعيش وحيدا بسبب الأزمة العاطفية.

وأكد الصحفي أن جيرارد بيكيه لا يقضي وقته كله في شقته بل أطلق العنان للياليه الحمراء رفقة زميله الشاب في فريق برشلونة نيكي بويغ في النوادي الليلية وفي الغرف الخاصة، وشوهدا في عدة أماكن رفقت نساء.

وحسب الموقع، فأصدقاء اللاعب تفاجأوا بكونه يحضر التدريبات رغم كونه يقضي ساعات في السهر حتى الثالثة صباحا في النوادي الليلية.

المطربة الكولومبية الشهيرة شاكيرا ضبطت بيكيه لاعب برشلونة الإسباني مع امرأة أخرى. تقارير صحفية إسبانية أكدت أن بيكيه يعيش بمفرده الأن بشقة في برشلونة.. الثنائي سينفصلان قريبا. pic.twitter.com/JfZp9ja224 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 1, 2022

وأكد الموقع أن شاكيرا أصدرت أغنيتها “ Te felicito “ ولا أحد فسرها على كونها رسالة لجيرارد بيكيه رغم كون بعض كلماتها تشير وتتحدث عن الخيانة: ”لقد حذروني، لكنني لم أستمع، أدركت أن قصتك زائفة، كانت القشة التي فاضت الكأس؛ لا تخبرني أنك آسف، هذا يبدو صادقًا، لكنني أعرفك جيدًا وأعلم أنك تكذب، أهنئك، كيف تتصرف بشكل جيد، ليس لدي شك في ذلك“.

وحسب الموقع، فقد اختفى جيرارد بيكيه من الصفحات الاجتماعية لشاكيرا صديقته وأم ابنيه ميلان وساشا، وكانا دائما ما يشاركان اللحظات الخاصة بينهما، وأيضا العكس اختفت المغنية من الصفحات الاجتماعية لمدافع برشلونة وكان آخر ظهور في آذار/ مارس الماضي.

كما سافرت شاكيرا مرتين رفقة ابنيها ميلان وساشا إلى جزيرة إيبيزا في أيار/ مايو الماضي، لكن دون شريكها جيرارد بيكيه.