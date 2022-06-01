رسميًا.. غاريث بيل يعلن رحيله عن ريال مدريد

أعلن الويلزي غاريث بيل رحيله رسميا عن صفوف ريال مدريد، بعد فترة متقلبة قضاها بين جدران ”الميرنغي“.

وقال غاريث بيل في رسالته الوداعية، يوم الأربعاء عبر حسابه على تويتر: ”أكتب هذه الرسالة لأقول شكرًا لجميع زملائي في الفريق، في الماضي والحاضر المدربي وطاقم العمل في غرفة الملابس والمشجعين الذين دعموني، وصلت إلى هنا منذ 9 سنوات عندما كنت شابًا أردتت أن يتحقق حلمي باللعب مع ريال مدريد“.

وأضاف: ”أن أكون جزءاً من تاريخ هذا النادي وأن نحقق ما حققناه عندما كنت لاعباً في ريال مدريد، لقد كانت تجربة رائعة ولن أنساها أبداً، كما أود أن أشكر الرئيس فلورنتينو بيريز وخوسيه أنخيل سانشيز ومجلس الإدارة لمنحي فرصة اللعب لهذا النادي“.

وتابع غاريث بيل: ”تمكنا معاً من صنع بعض اللحظات التي ستعيش إلى الأبد في تاريخ هذا النادي وكرة القدم. لقد كان شرفاً. شكراً لكم، هلا مدريد“.

واحتفل النجم الويلزي مؤخرا بدوري أبطال أوروبا في نسخته الـ14 للملكي، مع انتهاء حقبته في مدريد.

وعاش بيل أجواء النهائي واحتفل بجانب زملائه بالنجاح الكبير الذي تحقق على ملعب سان دوني في فرنسا.

وظهر بيل في صورة على مواقع التواصل الاجتماعي وكتب بجانبها ”5 تشامبيونز، هلا مدريد“، وذلك في ختام مرحلته الثانية في النادي عقب إعارته إلى توتنهام.

ويرحل بيل عن الريال بعد كتابة اسمه في لحظات لا تنسى في تاريخ النادي، انطلاقة لا يمكن إيقافها في نهائي كأس ملك إسبانيا في مباراة الكلاسيكو، وأهدافه في المباريات النهائية، بثنائية في شباك ليفربول، وهدف من مقصية مزدوجة يعد من الأفضل في نهائي دوري الأبطال.

وبلقبه الخامس في بطولة خاض فيها سبع دقائق فقط بين ذهاب ثمن النهائي أمام باريس سان جيرمان وربع النهائي أمام تشيلسي، يعد بيل واحدا من لاعبي الفريق التسعة الذين حصدوا خمسة ألقاب في بطولة دوري الأبطال ويبتعد بفارق لقب عن الأسطورة باكو خينتو.

ويرحل بيل عن ريال مدريد بعد خوض 258 مباراة وتسجيل 106 أهداف والتتويج بخمسة ألقاب في ”التشامبيونز“ وأربعة ألقاب في مونديال الأندية وثلاثة دوريات وثلاثة ألقاب لكأس السوبر الأوروبي وكأس إسبانيا وكأس ملك إسبانيا.