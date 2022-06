رسميًا.. غاريث بيل يعلن رحيله عن ريال مدريد

أعلن الويلزي غاريث بيل رحيله رسميا عن صفوف ريال مدريد، بعد فترة متقلبة قضاها بين جدران ”الميرنغي“.

وقال غاريث بيل في رسالته الوداعية، يوم الأربعاء عبر حسابه على تويتر: ”أكتب هذه الرسالة لأقول شكرًا لجميع زملائي في الفريق، في الماضي والحاضر المدربي وطاقم العمل في غرفة الملابس والمشجعين الذين دعموني، وصلت إلى هنا منذ 9 سنوات عندما كنت شابًا أردتت أن يتحقق حلمي باللعب مع ريال مدريد“.

وأضاف: ”أن أكون جزءاً من تاريخ هذا النادي وأن نحقق ما حققناه عندما كنت لاعباً في ريال مدريد، لقد كانت تجربة رائعة ولن أنساها أبداً، كما أود أن أشكر الرئيس فلورنتينو بيريز وخوسيه أنخيل سانشيز ومجلس الإدارة لمنحي فرصة اللعب لهذا النادي“.

وتابع غاريث بيل: ”تمكنا معاً من صنع بعض اللحظات التي ستعيش إلى الأبد في تاريخ هذا النادي وكرة القدم. لقد كان شرفاً. شكراً لكم، هلا مدريد“.

