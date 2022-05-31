هازارد: لم أفكر أبدا في الرحيل.. سأجعل جماهير ريال مدريد يرون إيدين الحقيقي

أكد البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، أنه لم يفكر أبدا في مسألة الرحيل عن الميرنغي، رغم الإصابات المتتالية التي مني بها وجعلته بعيدا عن المشاركة مع الفريق لفترات طويلة.

وقال هازارد لوسائل الإعلام البلجيكية، يوم الثلاثاء: ”لم أفكر أبدا في الرحيل عن ريال مدريد، لقد عانيت من الآلام لسنة ونصف السنة أو سنتين، ولكنني الآن سأجعل جماهير ريال مدريد يرون هازارد الحقيقي، أريد إثبات نفسي“.

وأضاف: ”لقد كان الأمر معقدًا عندما وصلت إلى ريال مدريد، كانت مسيرتي رائعة بالفعل، لكنني جئت إلى نادي أحلامي ولم تسر تلك السنوات الثلاث بشكل جيد، كنت حزينًا بعض الشيء، محبطًا.. لدي كل الحافز للعودة إلى مستواي الطبيعي الموسم المقبل“.

⚪️HAZARD QUIERE TRIUNFAR DE BLANCO 💪"Puedo aportar cosas al REAL MADRID. Sin la placa quiero mostrar lo que vale el verdadero Eden Hazard". 🗣️"BENZEMA ha ganado el Balón de Oro al 99%", dijo a los medios belgas. pic.twitter.com/r7ltCOOqlf — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 31, 2022

وعن تفكير ريال مدريد في التعاقد مع مبابي وهو الأمر الذي كان سيصعب من تواجده، أشار هازارد: ”حتى لو كان قد تعاقد ريال مدريد مع مبابي لم يكن ليتغير شيء بالنسبة لي، نعم سيكون الأمر أسهل دون وجوده في الريال من حيث حجز مكان لي في التشكيلة، لكن لا يزال يتعين عليّ أن أظهر للمدرب أنني أمتلك مكاني في المجموعة“.

وعن ترشيحه لمن يستحق لقب الكرة الذهبية هذا العام، أشار: ”كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي، وتيبو كورتوا حارس ريال مدريد، قضيا موسمًا رائعًا، لكن إذا أخذنا كل شيء في الحسبان، يبدو لي أنه بنسبة 99% كريم بنزيما سيفوز بالكرة الذهبية“.

وتُوج ريال مدريد بلقب دوري الأبطال على حساب فريق ليفربول الإنجليزي بهدف نظيف، سجله النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب ”دي فرانس“، في العاصمة الفرنسية باريس.

ويعاني اللاعب الدولي البلجيكي من مشاكل إصابة مستمرة منذ وصوله إلى العاصمة الإسبانية بعد انتقاله في 2019 من تشيلسي.

وغاب المهاجم البالغ من العمر 31 عامًا عن 72 مباراة تقريبًا في جميع المسابقات، منذ بداية موسم 2019/20، مع خوض 48 مباراة فقط في الدوري الإسباني.

ونجح ريال مدريد خلال الموسم الحالي في حصد 3 ألقاب، وهي دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني.