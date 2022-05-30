إيسكو يودع ريال مدريد ويسخر من مبابي (صورة)

أعلن إيسكو لاعب وسط ريال مدريد اليوم الإثنين رحيله عن بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بنهاية الموسم الحالي.

وخاض إيسكو أكثر من 350 مباراة في تسعة مواسم مع بطل أوروبا ونال 19 لقبا منذ انتقاله قادما من ملقة.

ولم يشارك إيسكو، البالغ عمره 30 عاما، سوى في 17 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم.

وكتب اللاعب الإسباني في حسابه في ”إنستغرام“ ”بعد تسعة أعوام تنتهي رحلتي مع ريال مدريد، النادي الذي ساعدني على تحقيق كل أحلامي“.

وأضاف: ”بصرف النظر عن تحقيق الأحلام، والفوز بألقاب أكثر مما كنت أتخيل، واللعب مع أعظم اللاعبين، والتعرف على أشخاص رائعين، قضيت أفضل الأوقات…“.

وأتم: ”عندما كنت في مالاغا، وعرفت أنني يجب أن أرحل، تواصل معي ناد آخر، لكن ريال مدريد طرق بابي، ولا يجب ولا حتى أستطيع قول لا لريال مدريد، رغم وجود استثناءات دائمًا“.

ووضع إيسكو بعد الكلمات الأخيرة، رمز وجه يضحك بسخرية، وآخر لسلحفاة في إشارة لمبابي الذي رفض الانتقال إلى الملكي وجدد عقده مع سان جيرمان حتى 2025 بحسب ما ذكرت صحيفة ”سبورت“.

وكان مارسيلو أعلن رحيله عن ريال مدريد بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا يوم السبت.

ويعد المدافع البرازيلي هو الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ ريال مدريد حيث نال 25 لقبا منذ انضمامه قادما من فلومينيسي في 2007.

وشارك مارسيلو في أكثر من 500 مباراة مع النادي، وحصل على شارة القيادة بعد رحيل سيرجيو راموس بنهاية الموسم الماضي.