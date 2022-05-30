رسميا.. رحيل دانييل مورثي رئيس فالنسيا بسبب تسريبات ضد لاعبين

أصدر نادي فالنسيا بيانًا رسميًا، أعلن من خلاله رحيل رئيسه دانييل مورثي بعد أزمة التسريبات وأثارت الكثير من الجدل.

وقال فالنسيا في بيان: ”يرغب مجلس إدارة نادي فالنسيا في معالجة الأحداث الأخيرة، التي أثرت للأسف على علاقة النادي بالجماهير والسلطات الحكومية والمجتمع“.

Official Statement — Valencia CF (@valenciacf_en) May 30, 2022

وأضاف: ”يود مجلس الإدارة توضيح أن المحادثات المسربة بين أنييل مورثي والأطراف الأخرى، هي وجهة نظر شخصية له وليس للنادي، حيث ينأى النادي بنفسه عن آرائه“.

وتابع فالنسيا: ”يرى مجلس الإدارة أن التغيير في القيادة مطلوب، من أجل استعادة ثقة الجماهير والمجتمع ووضع نادي فالنسيا في موقع النجاح، وسيتوقف أنيل مورثي عن كونه رئيسًا وموظفًا في نادي فالنسيا“.

وأتم: ”يسر مجلس الإدارة الإعلان عن تعيين شون باي في منصب المدير العام بشكل مؤقت، ويعمل السيد باي في النادي منذ عام 2018 ويشغل حاليًا منصب مدير أكاديمية النادي، خلال هذه الفترة المؤقتة، سيشرف بشكل أساسي على عمليات كرة القدم للفريق الأول ويقدم تقريرًا إلى مجلس الإدارة“.

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وأوضح بيان الخفافيش: ”سيبدأ المجلس على الفور في عملية البحث لتعيين رئيس جديد للنادي، وسيتم الإعلان في الوقت المناسب، في غضون ذلك، سيتولى كاليم الدين، المدير غير التنفيذي لمجلس فالنسيا، منصب رئيس مجلس الإدارة للإشراف على إدارة النادي خلال هذه الفترة المؤقتة“.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة يود التأكيد على أن نادي فالنسيا ملتزم تماما بتحقيق النمو والنجاح على المدى الطويل، والتعاون مع الجماهير والسلطات الحكومية لتحقيق هذه الأهداف.

وقبل أيام نشرت صحيفة ”سوبر ديبورتي“ حديثا لدانييل مورثي مع أحد معارفه يقول فيه: ”كارلوس سولير (لاعب الفريق) كان واضحا منذ بداية هذا العام أنه سيغادر، لأنه لديه الكثير من الطموح.. ويجب أن نحترمه، لأنه يواجه الكثير من الضغط“.

وأضاف: ”سولير لديه زوجته وأقاربه، ويريد أن تكون عائلته بخير هنا.. وأنا أحترمه تماما، لكن عليه أن يجلب عرضا“.

وتابع مورثي: ”قلت له إذا رحلت مجانا فسوف أقتلك بالصحافة، حيث سأضع أمامهم 100 ألف يورو.. ويجب أن تجلب المال لأنك نشأت في أكاديمية النادي، واستثمرنا فيك الكثير من الأموال“.