نيمار: لاعبو باريس سان جيرمان لا يفهمون طريقة لعب ميسي

قال النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي إن عددا من لاعبي الفريق لا يفهمون طريقة لعب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وانضم ميسي إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد فشل تجديد عقده مع برشلونة، لكن النجم الأرجنتيني لم يقدم ما كان منتظرا منه في حديقة الأمراء.

وقال نيمار في حوار مع قناة Canal+: ”ليو أمضى سنوات عديدة في برشلونة، من الصعب التكيف، من الصعب تغيير الفرق والمدن، أيضا جاء مع عائلته، اللغة مختلفة أيضا، هناك أشياء كثيرة محيرة، وهناك أيضا أسلوب الفريق من اللعب مع لاعبين لا يفهمون كيف يلعب، لذلك كل هذا ضار“.

وأضاف: ”أنا وليو وكيليان لاعبون يتم الحكم عليهم دائمًا على أساس الأداء والإحصائيات والألقاب التي فازوا بها وكل شيء، نحن نعرف مسؤولياتنا وهذا هو السبب في أننا نحاول دائمًا القيام بذلك، بأفضل ما يمكن ”.

وعن تجديد عقد كيليان مبابي قال نيمار: ”أعترف أنني لم أكن أعرف شيئًا عن تجديد عقد كيليان مبابي حتى اللحظة الأخيرة، اكتشفت ذلك قبل يوم واحد من الإعلان، كنت سعيدًا جدًا لأن كيليان قرر البقاء، أعتقد أن مشروع باريس سان جيرمان هو المشروع المناسب لمسيرته المهنية، مسيرته، من الجيد أن يبقى“.

وأضاف: ”إنه يحاول الفوز بدوري أبطال أوروبا في بلده، في فريق مدينته، لذلك أعتقد أنه الخيار الصحيح، ربما يريد تغيير رأيه واللعب بالنسبة لفريق آخر في المستقبل، لكنني أعتقد أن قراره بالبقاء هو القرار الصحي، فوجود لاعبين مثل كيليان في الفريق دائمًا أمر مهم للغاية“.

واكتفى باريس سان جيرمان هذا الموسم بالتتويج بلقب الدوري الفرنسي وودع من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز 1/0 على ريال مدريد في مباراة الذهاب فر فرنسا، قبل أن يفوز النادي الملكي 3/1 في مدريد في الإياب.

وسجل ليونيل ميسي 11 هدفا مع باريس سان جيرمان هذا الموسم وقدم 14 تمريرة حاسمة في 34 مباراة، وتوزعت أهداف ميسي على 6 أهداف في الدوري الفرنسي و5 في دوري أبطال أوروبا.