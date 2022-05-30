ليفاندوفسكي: قصتي مع بايرن ميونخ انتهت

أكد روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، بشكل صريح رغبته في الرحيل عن ناديه هذا الصيف.

وقال ليفاندوفسكي، في مؤتمر صحفي، يوم الإثنين، خلال تواجده مع منتخب بلاده قبل المشاركة في دوري الأمم الأوروبية: ”انتهت قصتي مع بايرن ميونخ، لا أستطيع أن أتخيل البقاء في النادي بعد ما حدث في الأشهر القليلة الماضية“.

وأضاف: ”بايرن ميونخ لم يكن جديا في مفاوضات التجديد، من الصعب تخيل أنني معهم الموسم المقبل، الانتقال أفضل حل للطرفين“.

وأردف: ”لا أريد أن ألعب للبايرن بعد الآن، أتمنى أن لا يقف مسؤوليه في وجهي، ويمنعون رحيلي، لأنهم فقط يستطيعون فعل ذلك، الانتقال الآن هو الحل الأفضل للطرفين، ما هو مؤكد بالنسبة لي، أن قصتي انتهت مع بايرن“.

ولا تعد هذه المرة الأولى يعلن فيها النجم البولندي رغبته في الرحيل، حيث قال مؤخرا في تصريحات لقناة ELEVEN SPORTS: ”الأمر يعتمد على عدة عوامل، أعتقد أن وضعي واضح ولا معنى للحديث عنه مجددا، من الصعب القول إنني سألعب لبايرن الموسم المقبل“.

النجم البولندي سجل 345 هدفا في جميع المسابقات رفقة البافاري في 374 مباراة منذ انتقاله في 2014 قادما من بروسيا دورتموند.

ووفقا لما ذكرته عدة تقارير مؤخرا فإن برشلونة قدم عرضا إلى ليفاندوفسكي لمدة 3 مواسم.

ولكن سيكون على برشلونة دفع ما يقرب من 50 مليون يورو إلى بايرن ميونخ للحصول على خدمات ليفاندوفسكي.

وشارك ليفاندوفسكي في آخر مباراة مع بايرن ميونخ في الدوري الألماني ضد فولفسبورغ والتي انتهت بالتعادل 2-2، وسجل المهاجم البولندي هدفا من ثنائية فريقه.

وعقب المباراة ذهب ليفاندوفسكي لتوديع جمهور بايرن في مدرجات الملعب، لربما تكون آخر مرة يلعب أمامهم.

ليفاندوفسكي البالغ من العمر 33 عاما شارك الموسم الحالي في 46 مباراة سجل خلالها 50 هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات وتوج بلقب الدوري الألماني.

وحقق النجم البولندي 19 لقبا مختلفا مع العملاق البافاري.