رسميا.. إيسكو يعلن رحيله عن ريال مدريد بعد 9 سنوات قضاها مع الفريق

بعد 9 سنوات قضاها في قلعة ”سانتياغو برنابيو“، أعلن إيسكو، الرحيل رسميّا عن صفوف ريال مدريد، بعد التتويج باللقب رقم 14 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد إيسكو مع ريال مدريد في الـ30 من يونيو المقبل، وبالتالي، يحق له الرحيل عن الفريق في الأول من يوليو إلى أي نادٍ جديد.

ويعد إيسكو من أبرز اللاعبين الذين لعبوا لصالح ريال مدريد منذ انتقاله من مالاغا في عام 2013 وحصل مع الفريق الإسباني على العديد من البطولات أهمها دوري أبطال أوروبا 4 مرات.

وقال إيسكو عبر حسابه الرسمي على ”إنستغرام“ في رسالته الأخيرة لنادي ريال مدريد وجماهيره ”عندما كنت في مالاغا وعلمت أنني سأرحل، لم أستطع رفض ريال مدريد عندما جاء هذا العرض“.

وأضاف ”لقد انتقلت وحصلت على اللقب العاشر في دوري أبطال أوروبا، وكل ما حدث بعد ذلك بالفعل هو تاريخ كبير لي هنا مع ريال مدريد على مدار 9 سنوات، لقد حققت كل أحلامي التي كنت أحلم بها عندما كنت صغيرًا“.

وتابع ”بصرف النظر عن تحقيق الأحلام، الفوز بألقاب أكثر مما كنت أتخيل، اللعب مع أعظم اللاعبين، تكوين صداقات مع أشخاص رائعين، لقد قضيت وقتًا ممتعًا للغاية“.

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وأردف: ”أود أن أشكر زملائي في الفريق، المدربين، الطاقم التدريبي، العاملين في الفريق وكذلك في المدينة الرياضية، سانتياغو برنابيو، على العمل والحب والدعم الذي يحتاجه الجميع والذي لم افتقده أبدًا“.

وأبرز: ”أود أن أشكر الجماهير الذين رحبوا بي بطريقة رائعة منذ اليوم الأول، الذين رافقوا هذا الفريق في كل مكان في العالم“.

وأتم: ”بالمناسبة، بالأمس كنت أخبر صديقًا أني لم أفهم سبب إقامة حفل في سيبيليس إذا كانت البطولة رقم 15 في دوري أبطال أوروبا في الطريق، هلا مدريد“.

وخلال مسيرته مع الميرنغي، لعب إيسكو 353 مباراة، سجّل 53 هدفًا، صنع 56 هدفًا، تلقى 29 بطاقة صفراء، وتعرّض للطرد مّرتين.

وتوج ريال مدريد مؤخرا بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه، بعد فوزه بهدف نظيف على ليفربول.