ريم الشمري

معنفة الموسم

اختفاء طائرة

هبة الدري

محمد البسامي

ينسحب من الإسلام

سلاف فواخرجي

وجه ريان جيلر
أظهر المزيد

رياضة

تقرير: ريال مدريد يقدم عرضا يتجاوز الـ80 مليون يورو لضم تشواميني
تاريخ النشر: 30 مايو 2022 10:36 GMT
تاريخ التحديث: 30 مايو 2022 11:20 GMT

تقرير: ريال مدريد يقدم عرضا يتجاوز الـ80 مليون يورو لضم تشواميني

كشف صحفي "فوت ميركاتو"، سانتي آونا، عن تقديم ريال مدريد عرضا يتجاوز الـ80 مليون يورو من أجل ضم أوريلين تشواميني، نجم موناكو الفرنسي، لضمه في الميركاتو الصيفي

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشف صحفي ”فوت ميركاتو“، سانتي آونا، عن تقديم ريال مدريد عرضا يتجاوز الـ80 مليون يورو من أجل ضم أوريلين تشواميني، نجم موناكو الفرنسي، لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضاف آونا، عبر حسابه على تويتر: ”ليس هناك اتفاق بعد بين الناديين ولكن المفاوضات جارية، اللاعب لديه اتفاق بالفعل مع ريال مدريد“.

فيما قال الإيطالي فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة ”سكاي سبورت“ المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، عبر حسابه على تويتر: ”أسبوع مهم لصفقة أوريلين تشواميني. أجرى ريال مدريد اتصالات جديدة مع النادي واللاعبين خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل وبعد نهائي دوري أبطال أوروبا“.

وأضاف: ”لا يزال ليفربول وباريس سان جيرمان يسعيان لضم اللاعب، لكن ريال يجري الآن محادثات مباشرة مع موناكو“.

وكانت محطة ”مونت كارلو“ الإذاعية الفرنسية، أشارت إلى أن تشواميني اختار الانتقال لصفوف ريال مدريد بعقد مدته 5 سنوات.

ويلعب تشواميني كلاعب ارتكاز دفاعي في أغلب الوقت مع قدرته على لعب دور لاعب الوسط المتقدم.

تشواميني شارك في 50 مباراة هذا الموسم مع موناكو، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع ثلاثة أخرى.

إجمالا، لعب مع موناكو 97 مباراة منذ انتقاله للنادي في يناير 2020، سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع سبعة أخرى.

وولد أوريلين تشواميني يوم 27 يناير 2000، وذلك في مدينة ”روان“ الفرنسية، لكنه نشأ وكبر بمدينة ”بوردو“.

وبدأ تشواميني مسيرته الكروية في أكاديمية نادي ”SJ D’Artigues“ الفرنسي المغمور، وذلك بعام 2006، وظل بهذا النادي، حتى رحل إلى أكاديمية بوردو العام 2011، ثم تم تصعيده للفريق الأول بالنادي في 2018.

ولم يستطع تشواميني تحقيق أي بطولة على مستوى الأندية في مسيرته الكروية.

لكنه، استطاع الفوز مع منتخب فرنسا بلقب دوري الأمم الأوروبية 2021.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play