تقرير: ريال مدريد يقدم عرضا يتجاوز الـ80 مليون يورو لضم تشواميني

كشف صحفي ”فوت ميركاتو“، سانتي آونا، عن تقديم ريال مدريد عرضا يتجاوز الـ80 مليون يورو من أجل ضم أوريلين تشواميني، نجم موناكو الفرنسي، لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضاف آونا، عبر حسابه على تويتر: ”ليس هناك اتفاق بعد بين الناديين ولكن المفاوضات جارية، اللاعب لديه اتفاق بالفعل مع ريال مدريد“.

🚨Info : Le Real Madrid a formulé une offre de plus 80M€ pour Aurélien Tchouameni 🇫🇷. • Pas encore accord mais les négociations se poursuivent. • Le milieu de terrain a déjà un accord avec les Madrilènes.https://t.co/v9Cyo5CdgK — Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 30, 2022

فيما قال الإيطالي فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة ”سكاي سبورت“ المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، عبر حسابه على تويتر: ”أسبوع مهم لصفقة أوريلين تشواميني. أجرى ريال مدريد اتصالات جديدة مع النادي واللاعبين خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل وبعد نهائي دوري أبطال أوروبا“.

وأضاف: ”لا يزال ليفربول وباريس سان جيرمان يسعيان لضم اللاعب، لكن ريال يجري الآن محادثات مباشرة مع موناكو“.

Key week ahead for Aurelién Tchouaméni deal. Real Madrid had new contacts with club and player side during the weekend, before and after the Champions League final. ⚪️⭐️ #transfers Liverpool and Paris Saint-Germain are still on it – Real are in now in direct talks with Monaco. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2022

وكانت محطة ”مونت كارلو“ الإذاعية الفرنسية، أشارت إلى أن تشواميني اختار الانتقال لصفوف ريال مدريد بعقد مدته 5 سنوات.

ويلعب تشواميني كلاعب ارتكاز دفاعي في أغلب الوقت مع قدرته على لعب دور لاعب الوسط المتقدم.

تشواميني شارك في 50 مباراة هذا الموسم مع موناكو، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع ثلاثة أخرى.

إجمالا، لعب مع موناكو 97 مباراة منذ انتقاله للنادي في يناير 2020، سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع سبعة أخرى.

وولد أوريلين تشواميني يوم 27 يناير 2000، وذلك في مدينة ”روان“ الفرنسية، لكنه نشأ وكبر بمدينة ”بوردو“.

وبدأ تشواميني مسيرته الكروية في أكاديمية نادي ”SJ D’Artigues“ الفرنسي المغمور، وذلك بعام 2006، وظل بهذا النادي، حتى رحل إلى أكاديمية بوردو العام 2011، ثم تم تصعيده للفريق الأول بالنادي في 2018.

ولم يستطع تشواميني تحقيق أي بطولة على مستوى الأندية في مسيرته الكروية.

لكنه، استطاع الفوز مع منتخب فرنسا بلقب دوري الأمم الأوروبية 2021.