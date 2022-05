تقرير: ريال مدريد يقدم عرضا يتجاوز الـ80 مليون يورو لضم تشواميني

كشف صحفي ”فوت ميركاتو“، سانتي آونا، عن تقديم ريال مدريد عرضا يتجاوز الـ80 مليون يورو من أجل ضم أوريلين تشواميني، نجم موناكو الفرنسي، لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضاف آونا، عبر حسابه على تويتر: ”ليس هناك اتفاق بعد بين الناديين ولكن المفاوضات جارية، اللاعب لديه اتفاق بالفعل مع ريال مدريد“.

فيما قال الإيطالي فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة ”سكاي سبورت“ المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، عبر حسابه على تويتر: ”أسبوع مهم لصفقة أوريلين تشواميني. أجرى ريال مدريد اتصالات جديدة مع النادي واللاعبين خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل وبعد نهائي دوري أبطال أوروبا“.

وأضاف: ”لا يزال ليفربول وباريس سان جيرمان يسعيان لضم اللاعب، لكن ريال يجري الآن محادثات مباشرة مع موناكو“.

Key week ahead for Aurelién Tchouaméni deal. Real Madrid had new contacts with club and player side during the weekend, before and after the Champions League final. ⚪️⭐️ #transfers

Liverpool and Paris Saint-Germain are still on it – Real are in now in direct talks with Monaco.

