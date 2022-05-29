كريم بنزيما: قرار مبابي لن يؤثر على صداقتنا.. وحلمي التتويج بالكرة الذهبية

ردّ كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، على تساؤل بشأن إمكانية تأثر علاقته بمواطنه الفرنسي كيليان مبابي، بسبب عدم انضمامه للميرينغي وتفضيله تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان.

وتوقع كثيرون انتقال مهاجم باريس سان جرمان إلى العملاق الإسباني، قبل أن يمدد في الأسبوع الماضي عقده مع ناديه الحالي حتى 2025 في تحول درامي أغضب الكثير من لاعبي ومشجعي ريال مدريد.

وقال بنزيما، في تصريحات لقناة ”تليفيوت“ الفرنسية، يوم الأحد: ”الجميع يتخذون خياراتهم لكن ريال مدريد يظل هو ريال مدريد، لا أشعر بخيبة أمل من قراره، لن يؤثر ذلك على علاقتنا، نحن أصدقاء جيدون“.

وأضاف: ”اليوم هو لاعب في باريس سان جيرمان، وسنستمتع باللعب في المنتخب الفرنسي سويا، أنا لا أشعر بخيبة أمل؛ لأن الجميع لهم الحق في اختيار طريقهم ومشوارهم“.

وتابع: ”أنا على أي حال، كنت أرغب في أن يتمكن من تحقيق حلمه واللعب لريال مدريد، الآن هو اختار باريس سان جيرمان، عليك أن تحترمه، إنه شاب ولديه الكثير من المسؤوليات، لذا فهو اختياره، سنواصل الاستمتاع باللعب معا في المنتخب“.

"Aujourd'hui, c'est un joueur du PSG et voilà on prendra du plaisir à jouer en sélection ensemble." "Non je ne suis pas déçu, car chacun fait des choix. Pas déçu, content et j'espère qu'il fera des bonnes choses." Benzema sur la prolongation de Mbappé @FredCalenge pic.twitter.com/NygNhBF6Ft — Téléfoot (@telefoot_TF1) May 29, 2022

وعن حلمه بالتتويج بالكرة الذهبية هذا الموسم بعد الأداء الرائع الذي قدمه، شدد بنزيما: ”كما قلت سابقا إنها حلم بالنسبة لي، لكن الآن لدي وقت للتفكير في الأمر، لقد أديت أداءً أفضل من العام الماضي، وآمل أن أحققها قريبًا“.

يذكر أن كيليان مبابي وكريم بنزيما تربطهما علاقة قوية جدًا، منذ عودة قائد ريال مدريد للمنتخب الفرنسي قبل يورو 2020 الصيف الماضي.

وجدد مبابي عقده مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2025، بعدما انضم للفريق في 2017 قادمًا من موناكو معارًا لمدة موسم قبل أن يفعل النادي العاصمي بند الشراء بعد عام، ويكتب كيليان قصة مثيرة مع العملاق الباريسي ويتوّج بجميع البطولات المحلية الممكنة.

وكان فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، قد قال بدوره إن ناديه لم يعد يفكر في مبابي عندما احتفل بتعزيز رقمه القياسي غير المسبوق بعد الفوز باللقب 14 في دوري أبطال أوروبا، عقب الانتصار على ليفربول الإنجليزي 1-صفر في باريس.

وقال بيريز للصحفيين بعد الفوز بفضل هدف فينيسيوس جونيور ”سيعمل ريال مدريد دوما من أجل الحصول على خدمات أفضل اللاعبين. لكننا أمس نسينا مبابي بالفعل“.

وتسبب قرار مبابي في البقاء مع بطل فرنسا في حرب كلامية بين الأطراف ذات الصلة بعد أن قال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، إنه سيتقدم بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، باعتبار أن الصفقة ”تشكل هجوما على الاستقرار الاقتصادي“ لكرة القدم الأوروبية.

وردّ فينسن لابرون رئيس رابطة الدوري الفرنسي على تيباس الخميس الماضي، قائلا، إن إساءة المسؤول الإسباني غير المبررة للدوري الفرنسي وللاعبيه ”غير مقبولة“.