تيليفوت: زين الدين زيدان غير مقتنع بمشروع باريس سان جيرمان

كشفت قناة ”Téléfoot“ الفرنسية عن آخر تطورات محاولات مسؤولي باريس سان جيرمان الاستعانة بالفرنسي زين الدين زيدان لقيادة الفريق الباريسي خلفا للمدرب الحالي الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو.

وقالت القناة، يوم الأحد ”زيدان لن يأتي إلى باريس سان جيرمان، المدرب الفرنسي غير مقتنع بالمشروع الباريسي“.

ويسعى ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، بكل قوة، إلى التعاقد مع زيدان لكن المفاوضات لم يكتب لها النجاح بعد رفض مدرب ريال مدريد السابق.

Priorité du Qatar pour le poste d'entraîneur, Zinedine Zidane ne viendra pas au PSG. Selon nos informations, le technicien n'est pas convaincu par le projet parisien. @YassinNfaoui pic.twitter.com/BexQOgSORn — Téléfoot (@telefoot_TF1) May 29, 2022

ووفقا لما ذكرته إذاعة ”مونت كارلو“ الفرنسية، فإن زيدان غير مهتم بالمنصب، لأنه مشجع لمارسيليا والذهاب إلى باريس سان جيرمان سيكون خيانة للغريم التقليدي.

إلى جانب ذلك، لا يريد زيدان توجيه صدمة جديدة إلى ريال مدريد بعد صدمة عدم التعاقد مع مبابي وبقائه في باريس سان جيرمان، خاصة في ظل العلاقة الكبيرة التي تجمعه مع جماهير ريال مدريد.

إلى جانب ذلك، يحرص زيدان على الانتظار ليرى كيف ستنتهي بطولة كأس العالم المقبلة، إذا انتهى الأمر برحيل المدرب الحالي بديدييه ديشان عن المنتخب الفرنسي، فإن زيدان هو المرشح الأوفر حظا لتولي المسؤولية.

وازدادت التقارير الإخبارية في الأيام الماضية عن رحيل، ماوريسيو بوكتينيو، عن الفريق الفرنسي بسبب تذبذب أداء باريس سان جيرمان في الموسم الماضي، والخروج من ريال مدريد في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وتحدثت بعض الشائعات عن وعد إدارة باريس سان جيرمان في أثناء مفاوضاتها مع مبابي بأنهم سيحاولون التعاقد مع زيدان في الموسم المقبل.

واتخذ نادي باريس سان جيرمان قرارا بعد نهاية الدوري الفرنسي بإقالة المدير الرياضي، ليوناردو أروخو، وسيكون البديل هو، لويس كامبوس، الذي يعمل في نادي سيلتا فيغو.

زيدان يغيب عن الملاعب منذ نهاية الموسم الماضي، بعد رحيله عن تدريب ريال مدريد الذي فاز معه بالعديد من الألقاب، في مقدمتها بطولة دوري أبطال أوروبا في 3 مناسبات.

وظهر زيدان في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الجمعة، إذ حضر مباراة للإسباني رافائيل نادال في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، قبل أن يحضر حدثا نظمته شركة ”أديداس“ للملابس والأحذية الرياضية ثم شاهد تتويج ريال مدريد، أمس السبت، بطلا لدوري أبطال أوروبا بعد الفوز على ليفربول الإنجليزي، بهدف نظيف.

وظهر زيدان في المدرجات الخاصة بريال مدريد، بحسب لقطات لكاميرات التلفزيون، برفقة زوجته.