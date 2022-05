مارسيلو يعلن رحيله رسميا عن ريال مدريد

أكد البرازيلي مارسيلو، نجم ريال مدريد، اتخاذه قرارا بالرحيل عن الفريق، إثر الفوز على ليفربول بنتيجة (1-0)، مساء السبت، والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14.

وعزز ريال مدريد رقمه القياسي في المسابقة بتتويجه باللقب الـ 14 بفوزه 1-صفر على ليفربول بعد أن هز فينيسيوس جونيور الشباك قبل مرور ساعة من اللقاء في المحاولة الوحيدة لبطل إسبانيا على المرمى.

وهذا اللقب الرابع لريال في دوري الأبطال خلال سبع سنوات وحسّن سجله المثير للإعجاب في المسابقة بتحقيق الانتصار الثامن في ثماني مباريات نهائية.

وقال مارسيلو، خلال تصريح مقتضب نقلته قناة ”كواترو“ الإسبانية ”هذه كانت آخر مباراة لي بقميص ريال مدريد“.

بينما أشار في تصريحات أخرى نقلتها صحيفة ”ماركا“: ”كنت أريد أن أبقى طوال حياتي في ريال مدريد، لكن لا يمكن حدوث ذلك، لقد تحدثت عن ذلك بالفعل مع النادي، كانت هذه آخر مباراة لي في ريال مدريد وما يعجبني هو أنني أنهيتها بهذه الصورة والمتعة الكبيرة“.

وأشار النجم البرازيلي ”المشاعر قاسية، كانت آخر مباراة لي مع ريال مدريد، لكنني سعيد جدا، إنه ليس يوما حزينا، سأرحل مع الكثير من السعادة، ممتنا للجماهير والليالي الساحرة التي عشتها في البرنابيو“.

Marcelo announces he’s officially leaving Real Madrid: “Yes, this was my final game with Real Madrid”, he told @diegomiguel4. 🚨⚪️ #RealMadrid

Marcelo’s contract expires in June and it won’t be extended. pic.twitter.com/3oebIf356U

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2022