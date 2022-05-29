مارسيلو يعلن رحيله رسميا عن ريال مدريد

أكد البرازيلي مارسيلو، نجم ريال مدريد، اتخاذه قرارا بالرحيل عن الفريق، إثر الفوز على ليفربول بنتيجة (1-0)، مساء السبت، والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14.

وعزز ريال مدريد رقمه القياسي في المسابقة بتتويجه باللقب الـ 14 بفوزه 1-صفر على ليفربول بعد أن هز فينيسيوس جونيور الشباك قبل مرور ساعة من اللقاء في المحاولة الوحيدة لبطل إسبانيا على المرمى.

وهذا اللقب الرابع لريال في دوري الأبطال خلال سبع سنوات وحسّن سجله المثير للإعجاب في المسابقة بتحقيق الانتصار الثامن في ثماني مباريات نهائية.

وقال مارسيلو، خلال تصريح مقتضب نقلته قناة ”كواترو“ الإسبانية ”هذه كانت آخر مباراة لي بقميص ريال مدريد“.

بينما أشار في تصريحات أخرى نقلتها صحيفة ”ماركا“: ”كنت أريد أن أبقى طوال حياتي في ريال مدريد، لكن لا يمكن حدوث ذلك، لقد تحدثت عن ذلك بالفعل مع النادي، كانت هذه آخر مباراة لي في ريال مدريد وما يعجبني هو أنني أنهيتها بهذه الصورة والمتعة الكبيرة“.

وأشار النجم البرازيلي ”المشاعر قاسية، كانت آخر مباراة لي مع ريال مدريد، لكنني سعيد جدا، إنه ليس يوما حزينا، سأرحل مع الكثير من السعادة، ممتنا للجماهير والليالي الساحرة التي عشتها في البرنابيو“.

Marcelo announces he’s officially leaving Real Madrid: “Yes, this was my final game with Real Madrid”, he told @diegomiguel4. 🚨⚪️ #RealMadrid Marcelo’s contract expires in June and it won’t be extended. pic.twitter.com/3oebIf356U — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2022

وأضاف ”الأمر عاطفي جدا، حتى أنه من الصعب علي التحدث لأنني أستطيع رؤية عائلتي وجميع زملائي هنا، كان الموسم على ما كان عليه واستحققناه، هذه لحظة غريبة في رأسي، لقد فزت بدوري أبطال أوروبا خمس مرات ولم أكن لأفكر مطلقا في أنني سأحقق ذلك“.

وأردف ”كنا جميعا نركض ونقاتل مع الفريق، هذه اللحظات مخصصة للاعبين الصغار الذين خاضوا للتو النهائي الأول لهم وهم بالفعل ناضجون جدا.. إنها لحظة مجنونة، علينا أن نهنئ المعجبين الذين وقفوا وراءنا طوال الطريق“.

وأتم ”الآن سأحتفل مع عائلتي وزملائي في الفريق وبعد ذلك سنرى.. أنا فقط أريد أن أستمتع به الآن.. ستعرف قريبا جدا“.

وينتهي عقد مارسيلو مع ريال مدريد في شهر يونيو المقبل، ولا ترغب إدارة النادي في تجديد عقده، نظرا لتقدمه في السن واعتماد المدرب على فيرلاند ميندي بشكل أساس في مركز الظهير الأيسر.

ولعب مارسيلو في صفوف ريال مدريد منذ 2006 وحتى الآن، حين انضم قادما من فلومينينسي البرازيلي، ما يعني أنه قضى 16 عاما داخل جدران الفريق الملكي.

وحقق مارسيلو كل الألقاب المحلية والقارية الممكنة بقميص الميرينغي، وختمها هذا الموسم برفع كأس دوري أبطال أوروبا، كقائد للفريق.