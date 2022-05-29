والدة مبابي تضع إعجابا على تغريدة تبرر بقاء ابنها في باريس سان جيرمان

علق العديد من نجوم كرة القدم وهنأت أندية ولاعبون ريال مدريد على تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز في النهائي على ليفربول 1-0 في باريس بهدف البرازيلي فينيسيوس جونيور، مساء السبت.

وعزز ريال مدريد رقمه القياسي في المسابقة بتتويجه باللقب الـ 14 بفوزه 1-صفر على ليفربول بعد أن هز فينيسيوس جونيور الشباك قبل مرور ساعة من اللقاء في المحاولة الوحيدة لبطل إسبانيا على المرمى.

وهذا اللقب الرابع لريال في دوري الأبطال خلال سبع سنوات وحسن سجله المثير للإعجاب في المسابقة بتحقيق الانتصار الثامن في ثماني مباريات نهائية.

وهنأ الأسطورة البرازيلي بيليه ريال مدريد على اللقب وأشاد بمارسيلو وفينيسيوس جونيور وتيبو كورتوا والمدرب كارلو أنشيلوتي على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب: ”مبروك لريال مدريد يا لها من مغامرة جميلة، يسعدني أن أرى مارسيلو أول برازيلي يرفع كأس دوري أبطال أوروبا كقائد وشاهدت حارس مرمى لا تشوبه شائبة يقوم بتصديات لا يمكن تفسيرها“.

وأضاف عن فينيسيوس جونيور: ”فينيسيوس تغلب على الكثير من التحديات ليحسم لقاء ملحميا“.

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من جهته، أشاد البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان، بمواطنه فينيسيوس جونيور، وكتب: ”لم أشاهد الكثير من اللقاءات هذا الموسم، لكن من خلال ما رأيت كان فينيسيوس أفضل لاعب بالنسبة لي، كريم بنزيما أيضا قدم عملا جيدا جدا، لكني أقول فينيسيوس“.

كما هنأ سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد السابق ومدافع باريس سان جيرمان، الفريق الملكي باللقب، وهنأ برشلونة أيضا غريمه التقليدي.

من جهة أخرى ردت فايزة العماري، والدة كيليان مبابي، بشكل غير مباشر على انتقادات جماهير ريال مدريد ضد ابنها بسبب رفضه الانتقال إلى ريال مدريد وتفضيله البقاء في باريس سان جيرمان وقامت بعمل إعجاب على منشور يدافع عن قرار النجم الفرنسي.

وجاء في المنشور: ”هذا هو السبب وراء قرار كيليان مبابي البقاء في باريس سان جيرمان، ما هي القيمة المضافة للذهاب إلى ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا؟ لا شيء، من المستحيل القيام بعمل أفضل حتى بتسجيل 70 هدفًا، في باريس يمكنه صنع التاريخ.. هل سيكون من العام المقبل؟“.

وكانت جماهير ريال مدريد قد استغلت تواجدها في باريس وحملت لافتات تنتقد بقاء كليان مبابي في باريس سان جيرمان وعدم الانتقال للريال، بل قامت بتوجيه سباب ضده.

وبحسب شبكة ”ESPN“، فإن بعض جماهير ريال مدريد، رفعت قميص مبابي مع باريس سان جيرمان، وكتبت عليه ”صفر دوري أبطال أوروبا“، في إشارة لفشل اللاعب في الفوز باللقب الكبير خلال مسيرته حتى الآن.

وكان مبابي قريبا من الانضمام للريال خلال هذا الصيف، قبل أن يتراجع عن موقفه ويقرر تمديد عقده مع النادي الفرنسي، في واقعة أثارت غضبا واسعا وكبيرا بين جماهير ”الميرينغي“.