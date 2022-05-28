المفاوضات تتقدم رغم منافسة باريس سان جيرمان.. ريال مدريد يقدم عرضًا لتشواميني

كشف الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، الموثوق في سوق الانتقالات وشبكة ”سكاي سبورت“ إيطاليا، عن تطورات الصراع بين باريس سان جيرمان وريال مدريد لضم الموهبة الجنوب أفريقية أوريلين تشواميني، لاعب وسط فريق موناكو الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال دي مارزيو، عبر حسابه على ”تويتر“، يوم السبت: ”أجرى ريال مدريد مفاوضات متقدمة مع موناكو من أجل تشواميني“.

وأضاف: ”عرض ريال مدريد بالفعل 70 مليون يورو لضم تشواميني، ولكن ما زال موناكو يريد 80 مليونًا“.

وكانت صحيفة ”لو باريزيان“ الفرنسية، قد ذكرت مؤخرًا أن نادي باريس سان جيرمان يحاول جاهدًا ضم لاعب الوسط إلى صفوفه، وقطع المفاوضات القائمة بين اللاعب وريال مدريد الإسباني لإقناعه بالبقاء في الدوري الفرنسي.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن سان جيرمان يعتمد على خبرات لويس كامبوس، المدير الرياضي الجديد، بالإضافة للاستعانة بكيليان مبابي لإقناع اللاعب بتأجيل فكرة الرحيل للدوري الإسباني والانتقال إلى فريق العاصمة.

وتكمن الأزمة في قيمة انتقال اللاعب التي حددها نادي موناكو الفرنسي والتي تبلغ 80 مليون يورو، والتي يعتبرها باريس سان جيرمان كبيرة للغاية مقارنة بسن اللاعب الصغير.

وخاض تشواميني 8 مباريات دولية مع المنتخب الفرنسي، سجل هدفًا واحدًا، ومن المتوقع أن يبدأ جنبًا إلى جنب مع بول بوغبا مع المنتخب الفرنسي في نهائيات كأس العالم المقبلة في قطر.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا إلى موناكو قادمًا من بوردو في صيف 2020، ومنذ ذلك الحين شارك في 95 مباراة مع الفريق الأول مع منتخب جنوب فرنسا، وساهم بثمانية أهداف و7 تمريرات حاسمة.

وعقد أوريلين تشواميني سينتهي مع فريقه الحالي موناكو، صيف عام 2024.

وكان تشواميني قد قال في تصريحات لشبكة CNN عن الدوري المفضل له: ”أحب الدوري الإسباني والإنجليزي، الأمر مختلف أن تلعب في إسبانيا، وكذلك الحال في إنجلترا، وفي نهاية الأمر بالنسبة لي الأمر يتعلق بالتأقلم“.

وأعلن تشواميني عن رغبته في اللعب في الدوري الإسباني أو الإنجليزي على الرغم من الإغراءات التي يتلقاها للعب في باريس سان جيرمان.

وذكرت تقارير أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان طلب من تشواميني الانتقال إلى نادي العاصمة الفرنسي إلا أنه لم ينجح ـ حتى الآن ـ بتغيير فكرة اللاعب بالانتقال إلى الليغا أو البريميرليغ.

ويرغب ليفربول الإنجليزي أيضًا في التعاقد مع اللاعب.