لوباريزيان: باريس سان جيرمان أغلق الباب أمام عثمان ديمبلي

قالت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الخميس، إن باريس سان جيرمان أغلق الباب أمام الجناح عثمان ديمبلي.

ووفقا لصحيفة ”سبورت“ الإسبانية نقلا عن صحيفة ”لوباريزيان“، فإن باريس سان جيرمان أغلق باب التعاقد أمام عثمان ديمبيلي على الرغم من حقيقة أنه في الساعات الأخيرة تم ربط اسم اللاعب بالنادي الفرنسي.

تشافي: مباراة فياريال قد تكون الأخيرة لعثمان ديمبلي مع برشلونة.. ولم نستطع المنافسة على مبابي وهالاند https://t.co/kn78vw8VKW pic.twitter.com/PzNCIBS4au — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 21, 2022

وينتهي تعاقد ديمبلي مع برشلونة في 30 يونيو المقبل، وتردد أنه خاض آخر مباراة له مع الفريق يوم الأحد الماضي، عندما استضاف الفريق منافسه فياريال، يوم الأحد، على ملعب كامب نو في الجولة الأخيرة من الليغا.

وأضافت الصحيفة أن احتمال أن ينتهي الأمر بالجناح الفرنسي في باريس أمر غير مرجح للغاية، بل إنه تم إغلاق الباب أمام ديمبلي لأن لويس كامبوس، الذي سيكون المدير الرياضي الجديد في الفريق، لا يريد اللاعب ولا يضعه على جدول التعزيزات الخاصة به للموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة أن كامبوس لا يهمه أن التعاقد مع ديمبلي سيكون مجانا أو أنه في فترة شبابه (عمره 25 عاما)، أو أنه يحافظ على علاقة جيدة مع كيليان مبابي الذي تم تجديد عقده مؤخرا.

بيني زهافي وكيل ليفاندوفسكي: بايرن ميونخ أصبح من الماضي https://t.co/26wNbxWcvI pic.twitter.com/UM3AMN4WCB — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 22, 2022

وأشارت ”لوباريزيان“ إلى أن كامبوس لديه أولويات أخرى، وأيضا لدى باريس سان جيرمان بالفعل ثلاثة لاعبين مميزين في المقدمة مثل مبابي نفسه ونيمار وليونيل ميسي، على الرغم من حقيقة رحيل الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

وقالت صحيفة سبورت“ إن مستقبل ديمبلي لا يزال معلق في الهواء، حيث إن المفاوضات مع برشلونة بشأن التجديد لا تتقدم، وفي كامب نو يعتبرونه بالفعل خارج النادي.

وينتهي تعاقد ديمبلي مع برشلونة، في 30 يونيو المقبل، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد، وحاولت إدارة النادي الكتالوني بيع اللاعب، في يناير الماضي، للحصول على المال، لتجنب رحيله مجانا بنهاية الموسم الحالي، في ظل رفضه التجديد.

مع الرحيل المحتمل لليفاندوفسكي.. بايرن ميونخ يغازل ديمبلي ويعرض عليه عقدا مغريا https://t.co/8dGFnX6O8e pic.twitter.com/m0dSP8lD8L — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 17, 2022

وانتقل ديمبلي من بروسيا دورتموند إلى برشلونة، صيف العام 2017، مقابل 140 مليون يورو، وشارك ديمبلي الموسم الحالي مع برشلونة في 32 مباراة في مختلف المسابقات، سجل فيها هدفين، وصنع 13.

وبالمجمل لعب عثمان ديمبلي مع برشلونة 150 مباراة في مختلف المسابقات، سجل فيها 32 هدفا، وصنع 34، وغاب عن عدد كبير بسب الإصابات.