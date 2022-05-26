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رياضة

الفرنسي أوريلين تشواميني يشعل صراعا جديدا بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان
تاريخ النشر: 26 مايو 2022 9:18 GMT
تاريخ التحديث: 26 مايو 2022 9:30 GMT

الفرنسي أوريلين تشواميني يشعل صراعا جديدا بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان

يعتبر النجم الفرنسي الشاب أوريلين تشواميني لاعب وسط موناكو من المواهب الفرنسية الشابة التي تسعى أندية كبرى لضمها في سوق الانتقالات الصيفي القادم حيث ربطته عدة

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المصدر: نورالدين ميفراني- إرم نيوز

يعتبر النجم الفرنسي الشاب أوريلين تشواميني لاعب وسط موناكو من المواهب الفرنسية الشابة التي تسعى أندية كبرى لضمها في سوق الانتقالات الصيفي القادم حيث ربطته عدة مصادر إعلامية بأندية ليفربول وريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وفي ظل تركيز ريال مدريد على حسم صفقة النجم الفرنسي كليان مبابي التي فشلت إثر تجديده لفريقه باريس سان جيرمان كان ليفربول يتقدم السباق للتعاقد مع تشواميني لكن الفريق الإسباني عاد بقوة ودخل المفاوضات لضمه.

وتشير عدة تقارير إلى كون اللاعب يرغب في الانتقال لريال مدريد وأخبر زملاءه في الفريق برغبته كما قدم ريال مدريد عرضا رسميا لضمه ويضغط بقوة للحصول على توقيعه سريعا في صفقة قد تكلفه 80 مليون يورو.

لكن باريس سان جيرمان بعد الفوز في معركة كليان مبابي دخل بقوة في صفقة أوريلين تشواميني، وذكرت تقارير إعلامية أنه تواصل مع وكيل أعماله لإقناعه بمشروع الفريق وتقديم كل الضمانات للاعب، فيما أبدى استعداده لتلبية مطالب موناكو المالية بل وتقديم عرض مالي أعلى من ريال مدريد لكنه يواجه رغبة اللاعب في خوض تحد جديد خارج فرنسا في إسبانيا أو إنجلترا كما صرح سابقا.

ويرغب باريس سان جيرمان في توجيه ضربة ثانية لريال مدريد في ظرف أسبوع بعد نجاحه في تجديد عقد كليان مبابي الذي كان قريبا من الانتقال للفريق الإسباني ويرغب في الفوز بصفقة أوريلين تشواميني ويحاول بكل الطرق إقناعه بتغيير رأيه عبر مجهود للمدير الرياضي لويس كومبوس ودعم من النجم كليان مبابي والمراهنة على مشروع الفريق والحفاظ على المواهب الفرنسية في الدوري الفرنسي.

كما ذكرت تقارير إعلامية أن ليفربول بدوره لم يرم الراية البيضاء في الملف وسيحاول تسريع المفاوضات بدوره بعد نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد السبت القادم.

ولعب أوريلين تشواميني للموسم الثالث رفقة موناكو وأصبح أساسيا في الفريق في الموسمين الأخيرين وشارك في 95 لقاء سجل خلالها 8 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.

ويعتبر النجم البالغ من العمر 22 سنة من أفضل المواهب في الدوري الفرنسي حيث اختير مرتين في تشكيل أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي والموسم الحالي وتوج الموسم الماضي بجائزة أفضل لاعب صاعد.

وشارك تشواميني مع المنتخب الفرنسي في 8 لقاءات سجل خلالها هدفا وحيدا وكان ضمن قائمة المنتخب الفائز بدوري الأمم الأوروبيث في صيف 2021 وشارك في لقاءين.

في السباق نحو التعاقد مع النجم الشاب يتقدم ريال مدريد على منافسيه باريس سان جيرمان وليفربول لكن قضية كليان مبابي تجعل صفقة تشواميني مفتوحة على كل الاحتمالات.

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