نيمار يرد على تقارير رحيله عن باريس سان جيرمان

رد البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان، على التقارير التي تربطه بالرحيل عن الفريق الفرنسي في الميركاتو المقبل.

وجدد نيمار عقده مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2025 قبل أشهر، ولكن ازدادت الشائعات في الأيام الأخيرة عن إمكانية رحيله لعدم الرغبة في وجوده من جانب النادي الفرنسي.

وقال نيمار في تصريحات لشبكة ”OhMyGoal“ على منصة ”يوتيوب“، يوم الأربعاء ”أريد البقاء مع باريس سان جيرمان، لم يخبرني أي مسؤول في النادي عن أي شيء يخص مستقبلي، ولكن من جانبي أرغب في الاستمرار مع الفريق“.

وكانت صحيفة ”لو باريزيان“ الفرنسية، قالت أخيرا إن مالكي سان جيرمان لا يريدون استمرار نيمار مع الفريق في الموسم الجديد.

وجاء ذلك كرد فعل لنجاح النادي في تجديد عقد كيليان مبابي، بالإضافة إلى الاستغناء عن المدير الرياضي ليوناردو.

وأشارت إلى أن مالكي النادي يرون أن نيمار يقدم أداء ضعيفا وغير منتظم، بالإضافة إلى كثرة إصاباته، لذا يبحثون له عن مشتر في الميركاتو الصيفي.

وأوضحت أن رحيل نيمار يتوقف أمام عقبة راتبه الكبير، إذ توجد أندية قليلة في أوروبا تستطيع دفع هذه الأموال.

كما قالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، في تقرير لها أمس، إنه في باريس سان جيرمان تغير كل شيء رأسا على عقب، فبعدما كان نيمار الفتى المدلل للقطري ناصر الخليفي عندما تعاقد معه قبل خمس سنوات مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة ليصبح أغلى لاعب في العالم، لم يعد النجم البرازيلي في هذه المكانة ذاتها الآن.

وانضم نيمار إلى سان جيرمان في صيف 2017 قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو (شرط جزائي).

وقام النجم البرازيلي بتمديد عقده مع الفريق الفرنسي حتى صيف 2025.

ونيمار في 2019 كان أبدى رغبته في الرحيل عن سان جيرمان وسط تقارير عن نيته العودة لبرشلونة، لكنه استمر مع النادي الباريسي قبل أن يبلغ النادي نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي.

بينما تحدث خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، عن إمكانية عودة نيمار للفريق، قائلا ”من لا يحب نيمار!، إنه لاعب استثنائي، لكن كل الذين يريدون العودة إلى برشلونة يجب أن يكونوا أحرارا، لأننا لسنا في وضع يسمح لنا بتنفيذ عمليات شراء لهذا النوع من اللاعبين“.

وشدد ”بعد ذلك، سيكون القرار فنيا، حول ما إذا كان بإمكان اللاعب التواجد في مشروع برشلونة الجديد أم لا“.