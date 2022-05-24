تقرير: تشواميني يعوض مبابي في ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي ريال مدريد اتفق على مع لاعب وسط فريق موناكو أوريلين تشواميني، للانضمام إلى صفوف الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأذاعت شبكة RMC الفرنسية تقريرا قالت فيه إن التعاقد مع أوريلين تشواميني سيكون تعويضا عن فشل ضم كيليان مبابي.

تقارير صحفية فرنسية تؤكد انتقال أوريلين تشواميني إلى ريال مدريد ⚪️ سيوقع علي عقد لمدة 5 سنوات. ⚪️ ثمن الصفقة سيكلف حوالي 80 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت. ⚪️ أخبر زملائه في موناكو عن قراره وسيوقع مع ريال مدريد. ⚪️ لعب هذا الموسم "49" مباراة سجل "5" أهداف وصنع "3". pic.twitter.com/uOm8QTDbQi — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 24, 2022

وجدد كيليان مبابي تعاقده مع نادي باريس سان جيرمان، يوم السبت الماضي، لمدة 3 مواسم حتى صيف 2025، ورفض الانتقال هذا الصيف إلى ريال مدريد في صفقة انتقال مجانية.

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن تشواميني أخبر زملاءه في موناكو عن قراره وسيوقع مع ريال مدريد خلال فترة قصيرة.

وكشف RMC عن تفاصيل عقد تشواميني مع ريال مدريد، مؤكدة أن سينضم لصفوف الفريق الملكي مقابل 80 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت مالية أخرى.

وسيوقع اللاعب الشاب البالغ من العمر 22 عاما على عقد لمدة 5 سنوات مع ريال مدريد.

يذكر أن تشواميني انضم لصفوف منتخب فرنسا، واختير في التشكيل المثالي لأفضل 11 لاعبا في الدوري الفرنسي هذا الموسم، بعد تألقه مع موناكو هذا الموسم.

وساهم تشواميني في احتلال فريقه المركز الثالث في الدوري الفرنسي، ليتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد أن لعب هذا الموسم ”49“ مباراة سجل خلالها ”5“ أهداف وصنع ”3“.