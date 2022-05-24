هل قصد بها مبابي؟.. بنزيما يوضح سر نشره صورة نجم الراب توباك وصديقه الذي خانه

كشف كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، السر وراء الصورة التي نشرها مؤخرا عبر حسابه على ”إنستغرام“ لنجم الراب العالمي الراحل ”توباك شاكور“ رفقة صديقه الذي خانه ويظهر خلفه في الصورة، وألمح البعض إلى أنها رسالة غير مباشرة موجهة إلى مواطنه كيليان مبابي، الذي رفض الانضمام للميرنغي وجدد تعاقده مع باريس سان جيرمان.

وجدد كيليان مبابي تعاقده مع نادي باريس سان جيرمان، يوم السبت الماضي، لمدة 3 مواسم حتى صيف 2025، ورفض الانتقال هذا الصيف إلى ريال مدريد في صفقة انتقال مجانية.

وقال بنزيما في تصريحات له، يوم الثلاثاء، عن الصورة: ”لا.. لم تكن عن مبابي ولا عن أي أحد، ليس هناك خيانة أو أي شيء، الجميع لديه الحرية في فعل ما يريد“.

وأضاف: ”لم تكن الصورة بها أي رسالة، لقد وضعت الصورة لتوباك لأنه المفضل لدي، إذا أردت إرسال رسالة فسأقولها للشخص مباشرة“.

🚨EL AVANCE DE LA ENTREVISTA EXCLUSIVA de @jpedrerol a @Benzema 🚨 🎙️🐢"¿Te has sentido TRAICIONADO por MBAPPÉ?". 🔥💣¡Esta noche en @elchiringuitotv LA VEREMOS COMPLETA! pic.twitter.com/u2i6NtGz1x — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 24, 2022

ونشر بنزيما صورة عبر حسابه الرسمي بموقع ”إنستغرام“ لمطرب الراب الأمريكي الراحل توباك شاكور، الذي قيل إن ”خيانة أحد أصدقائه له تسببت في مقتله قبل أكثر من ربع قرن“.

وقتل توباك شاكور في 1996، عن عمر ناهز 25 عاما، بعد إطلاق النار عليه أثناء وجوده في سيارته، وقيل وقتها إن من بين المدبرين لتلك الحادثة هو سنوب دوج، أحد أصدقائه المقربين ومنافسه في عالم الغناء بسبب الغيرة وتحقيق الأخير لأرباح أقل، لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يثبت الواقعة.

ويرتبط بنزيما بعلاقة صداقة قوية مع مبابي منذ عودته للمنتخب الفرنسي في كأس أمم أوروبا الصيف الماضي، بجانب دوري الأمم الأوروبية الذي توجت به فرنسا ثم تصفيات كأس العالم 2022.

بنشره صورة المغني توباك وصديقه الذي خانه.. هل قصد كريم بنزيما توجيه رسالة غير مباشرة لمبابي؟ https://t.co/NQqwxglZwL pic.twitter.com/5vt9v32hId — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 22, 2022

وقال مبابي عقب تجديد تعاقده مع سان جيرمان: ”أريد أن أعلن أني أخترت تمديد التعاقد مع باريس سان جيرمان، وأنا سعيد بكل تأكيد لمواصلة اللعب في فرنسا، وأسعى لمواصلة التطور“.

وأضاف: ”أنا أقدر كل الجهود التي بذلها ريال مدريد للتعاقد معي، وأشعر بالامتنان لحبهم وأتفهم خيبة أملهم“.

وألمح مبابي لإمكانية الرحيل عن باريس في وقت لاحق، حيث قال: ”أنظر للمستقبل القريب ولا أعرف ما الذي سيحدث في غضون 3 سنوات“.